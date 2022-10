Eine 46 Jahre alte Frau ist in einem Zweifamilienhaus in Meitingen (Landkreis Augsburg) tot gefunden worden.

29.10.2022 | Stand: 07:53 Uhr

Aufgrund der bisherigen Erkenntnisse werde von einem Tötungsdelikt ausgegangen, teilte die Polizei am Freitagabend mit. Sie sucht mit einem Foto nach dem 58-jährigen Ehemann der Frau. Die beiden lebten laut Polizei wahrscheinlich gemeinsam in einer Wohnung in dem Haus. Der Mann sei mutmaßlich mit einem Auto unterwegs, hieß es. Zeugen, die ihn sehen, sollten ihn nicht selbst ansprechen, sondern umgehend die Polizei verständigen.

