Memmingen setzt zur Einhaltung der Corona-Regeln auf Sicherheitsdienst

Memmingen gilt aktuell als der größte Corona-Hotspot in ganz Deutschland. Nun haben verstärkte Kontrollen begonnen.

25.05.2021 | Stand: 16:06 Uhr

Memmingen setzt als bundesweiter Corona-Hotspot Nummer eins im Kampf gegen das Virus auf weitere Kontrollen. Das berichtete die Allgäuer Zeitung bereits am vergangenen Donnerstag, am Dienstag setzte die Stadt die Maßnahmen in die Tat um. Wegen anhaltend hoher Fallzahlen werde in der Innenstadt von Freitag an ein Sicherheitsdienst kontrollieren, ob die Menschen dort Maskenpflicht und Alkoholverbot einhalten, sagte eine Stadtsprecherin.

Die Stadt Memmingen wies am Dienstag nach Angaben des Robert Koch-Institutes (RKI) eine Inzidenz von 195 Corona-Infektionen pro 100 000 Einwohner in sieben Tagen auf und lag damit deutschlandweit an der Spitze. Wegen geringer Impfquoten hatte die Stadt im Allgäu zuletzt vom Freistaat rund 1600 zusätzliche Impfdosen erhalten, die am Wochenende bei einer Sonderaktion gespritzt wurden.

Was ist die Ursache für die hohen Corona-Zahlen in Memmingen?

Die Ursache für die anhaltend hohen Corona-Zahlen war am Dienstag nach Angaben der Stadtverwaltung unklar. "Das Infektionsgeschehen ist weiterhin diffus", sagte eine Sprecherin. Oberbürgermeister Manfred Schilder (CSU) nannte als einen möglichen Grund, am Industriestandort Memmingen könnten viele Mitarbeiter "nicht im Homeoffice arbeiten und seien so einer höheren Ansteckungsgefahr ausgesetzt".