Unbekannter attackiert junge Radfahrer mit Messer: 16-Jähriger schwer verletzt

Zwei Radfahrer geraten mit einem dritten in einen Streit. Dieser zückt ein Messer und greift die Jugendlichen an. Ein 16-Jähriger wird schwer verletzt.

02.11.2021 | Stand: 09:30 Uhr

Zwei jugendliche Radfahrer sind in der Nacht auf Sonntag gegen 1.30 Uhr in Ingolstadt von einem Fahrradfahrer mit einem Messer attackiert worden. Wie die Polizei mitteilte, stritten die zwei Jugendlichen auf der Theodor-Heuss-Brücke mit dem anderen Radfahrer, der ihnen entgegengekommen war. Der Streit eskalierte und der Unbekannte zückte ein Messer. Damit verletzte er den 16-Jährigen schwer am Unterarm. Der 17-jährige wollte eingreifen, wurde jedoch an der Hand geschnitten. Anschließend fuhr der Unbekannte auf seinem Fahrrad davon.

Polizei sucht nach Messerstecher von Ingolstadt: Zeugenaufruf

Die Kriminalpolizei Ingolstadt leitete eine Fahndung ein, die jedoch bisher erfolglos blieb. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0841-93430 zu melden.

