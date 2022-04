Messerstecherei am Karlsplatz (Stachus) in München: Opfer identifiziert

Bei einer Messerstecherei in der Innenstadt von München ist am Sonntag ein junger Mann erstochen worden. Nun gibt die Polizei mehr Details zum Opfer bekannt.

11.04.2022 | Stand: 14:34 Uhr

Einen Tag nach einem tödlichen Streit in der Münchner Innenstadt hat die Polizei das Opfer identifiziert. Bei dem jungen Mann, der in der Nähe des Stachus erstochen wurde, handle es sich um einen 25-Jährigen aus Somalia, wie Polizeisprecher Andreas Franken am Montag sagte. Er sei mit einem spitzen Gegenstand getötet worden.

Streit in Münchner Innenstadt endet tödlich - Opfer identifiziert

Die genaue Tatwaffe war am Tag nach dem Vorfall aber zunächst noch ebenso unbekannt wie der Täter. Die Polizei fahndet nach ihm und nach weiteren Menschen, die Zeuge des Vorfalls gewesen sein könnten. Die Auseinandersetzung an sich soll nach Angaben Frankens aber nur zwischen dem 25-Jährigen und dem Täter stattgefunden haben.

