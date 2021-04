Metal-Festival "Summer Breeze" mit 40 000 Besuchern soll stattfinden

Trotz Corona-Pandemie soll das "Summer Breeze"-Festival mit mehreren Tausend Besuchern stattfinden. Die Veranstalter stellen ein aufwendiges Konzept vor.

20.04.2021 | Stand: 17:20 Uhr

Mit einem aufwendigen Konzept will der Veranstalter das "Summer Breeze"-Festival trotz der Corona-Pandemie durchführen. "Wir können logistisch abbilden, dass alle 40 000 Gäste vor Betreten des Geländes, während des Events und vor der Abreise getestet werden", sagte Veranstaltungsleiter Jonas Medinger am Dienstag, der in einem offenen Brief Ministerpräsident Markus Söder (CSU) um Unterstützung bittet.

"Summer Breeze"-Festival: 105-seitiges Hygienekonzept

Das 105-seitige Konzept sei in monatelanger Zusammenarbeit mit der Universität Trier, der Fachhochschule Aalen, der Universität der Bundeswehr und dem Bayerischen Roten Kreuz entstanden, heißt es in dem Brief. Fachpersonal soll die engmaschigen Tests durchführen, Tickets seien personalisiert und Besucher könnten direkt kontaktiert werden.

Das Festival soll vom 18. bis 21. August 2021 in Dinkelsbühl (Landkreis Ansbach) stattfinden. Mit 40 000 Gästen ist das "Summer Breeze" nach Angaben des Veranstalters das größte Metal- und Rockfestival in Süddeutschland.

Lesen Sie auch: Festival im Westallgäu: Woodstockenweiler 2021 fällt aus