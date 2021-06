Millionenschaden bei Brand in Supermarkt - Mann festgenommen

Beim Brand eines Supermarktes in Oberbayern ist ein Millionenschaden entstanden.

26.06.2021 | Stand: 16:02 Uhr

Die Polizei geht nach Angaben vom Samstag von Brandstiftung aus. Verletzt wurde niemand. Ein 29 Jahre alter Mann sei vorläufig festgenommen worden.

Brandstiftung? Dringener Tatverdacht gegen Mann

Es bestehe dringender Tatverdacht. Der Mann soll am späten Freitagabend in den Supermarkt in Großkarolinenfeld (Landkreis Rosenheim) eingedrungen sein und das Feuer gelegt haben. Das Gebäude sei eingestürzt und komplett zerstört worden. Wegen psychischer Auffälligkeiten wurde der Tatverdächtige den Angaben nach in einer Fachklinik untergebracht.

Lesen Sie auch: Hund beim Wassertreten? Mann ruft Bad Wörishofer Polizei