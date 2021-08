Dank einer aufmerksamen Wanderin ist ein Mann bei Marktschellenberg unter einem umgestürzten Minibagger gerettet worden.

12.08.2021 | Stand: 08:13 Uhr

Die Baumaschine war nach Angaben des Bayerischen Roten Kreuzes auf den Fuß des 83-Jährigen gekippt, so dass sich dieser nicht selbst aus seiner misslichen Lage befreien konnte.

Die Wanderin holte Hilfe - mehrere Feuerwehren, der Rettungsdienst und ein Hubschrauber waren schließlich am Mittwochabend in Marktschellenberg im Landkreis Berchtesgadener Land im Einsatz. Der Rettungshubschrauber flog den leicht verletzten Mann in ein Krankenhaus.

