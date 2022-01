Mit 150 km/h durch die Stadt: Raser in München gefasst

Ein junger Mann rast im Sportwagen mit 150 Stundenkilometern durch München. Die Polizei kann den Fahrer stoppen - das Auto gehört seinem Chef.

In München ist ein Sportwagenfahrer am vergangenen Donnerstag mit mehr als 150 Kilometern pro Stunde durch die Stadt gerast. Der 24-Jährige fiel einer Polizeistreife auf, als er statt der erlaubten 50 Stundenkilometer mehr als das dreifache Tempo fuhr.

Der Sportwagen gehört nicht dem Raser selbst

Wie die Polizei am Montag berichtete, konnten die Beamten den Fahrer schließlich stoppen. Er hatte den Sportwagen von seinem Arbeitgeber geliehen und war damit am Donnerstagabend in München unterwegs. Sein Führerschein wurde sofort beschlagnahmt. Gegen den Mann läuft nun ein Strafverfahren wegen eines illegalen Kraftfahrzeugrennens.

