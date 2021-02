Eine Geburt in der Pandemie? Werdende Eltern haben viele Fragen. Ärzte der Kliniken in Neu-Ulm, Ulm und Memmingen geben Einblick in ihre aktuelle Arbeitsweise.

Von Sabrina Karrer

03.02.2021 | Stand: 08:36 Uhr

Es ist eines dieser großen Lebensereignisse, die man nicht mehr vergisst: die Geburt des eigenen Kindes. Doch wie beeinflusst die Corona-Pandemie das Erleben von Mutter und Vater? Werdende Eltern haben viele Fragen - Ärzte der Kliniken in Neu-Ulm, Ulm und Memmingen geben Antworten.