Mord an Ece vor Gericht: Das sagen Verteidigerin und Nebenklage-Anwalt

Im Mordfall Ece beginnt bald der Prozess. Die Eltern treten als Nebenkläger auf. Deren Anwalt und die Verteidigerin des Angeklagten äußern sich zu dem Fall.

11.05.2023 | Stand: 08:05 Uhr

Sie waren an jenem Montagmorgen im vergangenen Dezember auf dem Weg zum Bus und wollten in die Schule. Der mutmaßliche Täter, ein 27-Jähriger aus Eritrea, ist wohl in dem Augenblick aus dem Haus gekommen, soll die beiden Mädchen noch kurz gegrüßt und dann in einem Überraschungsmoment zugestochen haben. Erst auf die 13-Jährige, die den Angriff überlebte.

