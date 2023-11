Freundin belastet Angeklagten in Prozess um Mord an Studentin

Der 21-jährige Tatverdächtige schweigt bisher zu den Vorwürfen. Doch die Aussagen einer Zeugin belasten ihn nun erneut.

03.11.2023 | Stand: 12:06 Uhr

Im Prozess um den Mord an einer 23-jährigen Studentin in Aschau im Chiemgau hat eine Zeugin den mutmaßlichen Täter abermals belastet. Der 21-Jährige habe der langjährigen Freundin am Abend nach dem Tod des Opfers erzählt, dass eine junge Frau in dem Ort umgebracht worden sei, berichtete sie am Freitag vor dem Landgericht Traunstein. Die Polizei gab den Fund der Toten erst am darauffolgenden Tag bekannt.

Mordprozess um getötete Studentin: Zeugin belastet Angeklagten

Die Studentin war von einer Feier in einer Aschauer Diskothek am 3. Oktober 2022 nicht zurückgekehrt, am Nachmittag wurde ihre Leiche in einem Fluss entdeckt. Die Zeugin hatte bereits kurz nach Prozessauftakt im Oktober dieses Jahres vor Gericht ausgesagt, gab dabei jedoch Erinnerungslücken an und machte teils widersprüchliche Angaben. Bei der erneuten Vernehmung wurde die 21-Jährige per Video in den Verhandlungssaal geschaltet.

Traunstein: 21-jähriger Tatverdächtiger schweigt zu Vorwürfen

Sie sagte außerdem, dass der Angeklagte bei einem Treffen Mitte November des vergangenen Jahres über die Tat gesagt habe: "Ja mei, dann war ich’s halt." Sein Verhalten in der Zeit nach dem 3. Oktober habe sich verändert, so habe er auffällig oft Kontakt zu ihr gesucht. Am Tag nach dem Treffen vom November wurde der 21-Jährige, der zuvor bereits als Zeuge von der Polizei vernommen worden war, festgenommen.

Die Staatsanwaltschaft wirft ihm vor, die junge Frau verfolgt, aus sexuellen Motiven überfallen und schwer verletzt in den Bärbach geworfen zu haben, der in die Prien mündet. Sie soll ertrunken sein. Der Angeklagte hat sich bislang nicht zu den Vorwürfen geäußert.

