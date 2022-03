Ein 50-jähriger Motorradfahrer ist in München bei einem Verkehrsunfall gestorben.

27.03.2022 | Stand: 11:55 Uhr

In der Nacht zum Sonntag stürzte der Mann im Münchner Stadtteil Giesing schwer, wie Feuerwehr und Polizei am Sonntag mitteilten. Er sei noch an der Unfallstelle an seinen schweren Verletzungen gestorben. Warum der Motorradfahrer stürzte, ist noch unklar.

