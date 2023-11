Mountainbiken: Studie soll geeignete Strecken in der Region Augsburg erarbeiten

Für Mountainbiker fehlt es in der Region Augsburg an Trails, weshalb es immer wieder Konflikte gab. Nun soll ein Konzept erarbeitet werden. Was alle Fahrer vereint.

Von Sophia Knoll

18.11.2023 | Stand: 20:58 Uhr

Mountainbiken ist schon lange kein Trendsport mehr: In den letzten Jahren entwickelte es sich zum Breitensport, dem mittlerweile mehr als 16,6 Millionen Deutsche nachgehen. Mit der wachsenden Zahl an Mountainbikern steigt auch in der Region Augsburg die Nachfrage an offiziellen Strecken – sogenannten „Trails“. Doch weil es davon wenige gibt, suchten sich die Biker bislang eigene Routen - oft in Wäldern, was zu Konflikten mit Spaziergängern und Förstern führte. Um die Potenziale für ein besseres Angebot in Augsburg und den Landkreisen Augsburg und Aichach-Friedberg zu analysieren und neue Strecken ausweisen zu können, hat die Regio Augsburg Tourismus GmbH nun eine Machbarkeitsstudie ausgeschrieben.

