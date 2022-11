Schüler rettet 68-Jähriger nach Zusammenbruch in München das Leben

Dank seines Wissens hat ein 16-Jähriger in München einer Frau wohl das Leben gerettet. Die 68-Jährige aus Rosenheim war am Ostbahnhof zusammengebrochen.

15.11.2022 | Stand: 08:12 Uhr

Ein 16-Jähriger hat einer Frau in München offenbar das Leben gerettet. Die 68-Jährige aus Rosenheim brach laut Polizei am Montagmittag an der Toilettenanlage am Ostbahnhof zusammen. Als die Beamten der Bundespolizei vor Ort eintrafen, leistete ein Schüler bereits erste Hilfe.

Frau bricht am Ostbahnhof München zusammen: Schüler leistet erste Hilfe

Der 16-Jährige hatte die bewusstlose Frau bereits in die stabile Seitenlage gebracht. Ein Polizist überprüfte die Vitalfunktionen der 68-jährigen aus Rosenheim und stellte fest, dass sie nicht mehr atmet. Während ein Beamter den Bereich absperrte, um die Frau vor fremden Blicken zu schützen, übernahm der 16-jährige gemeinsam mit dem Bundespolizeibeamten die Reanimationsmaßnahmen - bis die Rettungskräfte eintrafen.

Die 68-Jährige kam anschließend ins Krankenhaus. Sie befindet sich nach Angaben der Polizei wieder in einem stabilen Zustand. Der Jugendliche war übrigens auf dem Weg zur Schule. Der 16-Jährige erzählte der Polizei, dass er Mitglied der freiwilligen Feuerwehr sei und deshalb Kenntnisse über Maßnahmen der Ersten Hilfe habe.

86-jähriger Ehemann kommt zu Frau ins Krankenhaus

Der 86-jährige Ehemann der Frau, der ebenfalls anwesend war, wurde durch ein Kriseninterventionsteam betreut und anschließend zu seiner Frau ins Krankenhaus gebracht.

