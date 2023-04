18-Jähriger flüchtet vor Polizei und verletzt 12-Jährigen schwer

Ein 18-jähriger Autofahrer ohne Führerschein ist bei München vor der Polizei geflohen und hat dabei einen 12-Jährigen schwer verletzt. Später stellte er sich.

Ohne Führerschein ist ein Autofahrer in Garching bei München vor der Polizei geflüchtet und hat dabei zwei Menschen verletzt - einen Zwölfjährigen schwer. Einen Tag später stellte sich der 18-jährige Tatverdächtige bei der Polizei. Polizeiangaben vom Sonntag soll er am Freitag nach Anhaltesignalen einer Streife geflüchtet sein. Bei dieser Fluchtfahrt verlor er ersten Erkenntnissen nach in einer Kurve die Kontrolle über seinen Wagen. Dadurch geriet das Auto auf den Gehweg, wo es den zwölfjährigen Fahrradfahrer und einen 19-Jährigen im Rollstuhl anfuhr. Anschließend flüchtete der Tatverdächtige zunächst unerkannt.

12-Jähriger bei Fluchtfahrt schwer verletzt

Der Zwölfjährige wurde unter dem Auto eingeklemmt und mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen, wie es weiter hieß. Der 19-Jährige kam mit leichten Verletzungen in eine Klinik.

Einen Tag nach dem Unfall meldete sich der 18-Jährige mit seinem Rechtsanwalt bei der Polizei und gab an, der Fahrer des Autos gewesen zu sein. Nun ermittelt die Münchner Verkehrspolizei. Weitere Details waren zunächst nicht bekannt.

