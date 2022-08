Plötzlich ging's bergab: 86-Jähriger fährt in München in Bahnhof-Tunnel

Weil er die Einfahrten verwechselte, landete ein Autofahrer in München mit seinem Wagen in einem Bahnhofstunnel.

03.08.2022 | Stand: 11:44 Uhr

Ein 86-Jähriger ist am Dienstagnachmittag am Bahnhof Allach in München mit seinem Auto statt ins Parkhaus die Treppe zum Personentunnel hinunter gefahren.

Nach Polizeiangaben hatte der Mann den Tunnel-Eingang für die Einfahrt zum Parkhaus gehalten. Nachdem er hineingefahren war, rutschte sein Wagen die Treppe herunter.

Mann in München verwechselt Parkhaus- mit Tunnel-Einfahrt

Dabei wurden sowohl die Treppe als auch das Auto beschädigt. Wie hoch der Schaden ist, steht noch nicht fest, verletzt wurde niemand.

Warum er Einfahrt und Treppe verwechselte, konnte der sehr aufgebrachte Mann Einsatzkräften nicht erklären. Ein Alkoholtest verlief negativ.

Nach Unfall in München: 86-Jähriger will mit beschädigtem Auto nach Hause fahren

Als die Feuerwehr sein Fahrzeug geborgen und zurück auf die Straße gestellt hatte, wollte er damit nach Hause fahren, was die Polizei dem Mann jedoch untersagte. Nun wartet höchstwahrscheinlich eine Überprüfung seiner allgemeinen Fahrtüchtigkeit auf den Mann.

