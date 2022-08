Baum in Schwabing stürzt auf gegenüberliegendes Gebäude

Am Dienstagvormittag ist ein 20-Meter hoher Baum in München auf ein Haus gestürzt. Um diesen zu entfernen, musste die Feuerwehr schweres Gerät einsetzen.

02.08.2022 | Stand: 17:05 Uhr

Eine etwa 20 Meter hohe Robinie hat am Dienstagvormittag in München urplötzlich ihre Standfestigkeit verloren. Nach Angaben der Feuerwehr, fiel der Baum über die Feilitzschstraße und lehnte sich dann am gegenüberliegenden Gebäude an.

Baum in München kippt auf gegenüberliegendes Haus

Mehrere Anruferinnen und Anrufer meldeten den Vorfall. Schnell war klar, dass schweres Gerät nötig war, um den Baum sicher abzutragen, weshalb die Feuerwehr unter anderem einen Kran einsetzte.

Feuerwehr rückt dem Baum mit Kran zu Leibe

Nach knapp drei Stunden war der Einsatz für die Feuerwehr beendet und die Straße wieder frei. Verletzt wurde dabei niemand. Wie hoch der Schade ausfällt, ist noch nicht bekannt.

