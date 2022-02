Großeinsatz nach sexueller Belästigung in Münchener Gaststätte

Ein Betrunkener soll in einem Münchener Lokal am Wochenende eine Frau sexuell belästigt haben. Als Security und Polizei hinzugezogen werden, eskaliert die Lage.

In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es in einer Gaststätte in München-Ludwigsvorstadt zu einem Großeinsatz der Polizei.

Laut Angaben der Beamten belästigte ein 23-jähriger Mann eine Münchnerin. Die 30-Jährige wendete sich an den Sicherheitsdienst, woraufhin ein Streit mit mehreren Gastättenbesuchern entbrannte.

München: Mutmaßlicher Täter wehrt sich gegen Festnahme

Der Polizei gelang es, den Streit aufzulösen. Doch als die Beamten den Mann festnehmen wollten, wehrte sich dieser laut Mitteilung vehement dagegen.

Daraufhin soll es zu einem Zusammenschluss von Menschen gekommen sein, die sich vereint gegen die Polizei stellten. Erst als mehr Beamte hinzukamen, konnte die Situation durch den Großeinsatz unter Kontrolle gebracht werden. Zwei Polizisten wurden jedoch leicht verletzt.

Der 23-jährige wurde auf die Wache gebracht. Gegen laufen Ermittlungen wegen sexueller Belästigung, Körperverletzung und Widerstand gegen die Polizei.

