Betrunkener fällt in Lücke zwischen S-Bahn und Bahnsteigkante

06.12.2022 | Stand: 11:48 Uhr

Ein betrunkener Mann ist an einer S-Bahnhaltestelle in München in die Lücke zwischen Bahn und Bahnsteigkante gestürzt. Der Mann sei in Richtung der einfahrenden S-Bahn am Stachus getaumelt und habe sich daran festhalten wollen, sagte eine Polizeisprecherin am Dienstag.

Dabei sei der 51-jährige Mann mit 3,1 Promille am Montagmorgen in die Spalte gestürzt und mit der Hüfte stecken geblieben. Der Mann habe Glück gehabt, dass die Bahn in diesem Moment zum Stehen kam, sagte die Sprecherin. Er kam mit einem gebrochenen Arm ins Krankenhaus und konnte noch am selben Tag entlassen werden.

