Dreijähriger befreit sich mithilfe der Feuerwehr selbst aus Auto

Ein Auto in München versperrt sich von selbst - darin ein dreijähriger Junge. Die Feuerwehr unterhält den Jungen, bis dieser auf den Schlüssel drückt.

23.02.2023 | Stand: 13:42 Uhr

Mit viel Überredungskunst haben es Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr München am Mittwochabend geschafft, einen dreijährigen Buben davon zu überzeugen, das Auto, in dem er eingeschlossen war, für sie zu öffnen.

Die Mutter des in dem Kindersitz befindlichen Jungen wählte den Notruf und erklärte, dass sich ihr Automobil eigenständig versperrt habe und sich ihr Sohn und der Autoschlüssel in diesem befänden. Als die Besatzung eines Hilfeleistungslöschfahrzeugs an der Einsatzstelle eintraf, wurde sie von der Mutter empfangen.

Mutter holt Zweitschlüssel - Feuerwehr unterhält Buben

Sie teilte dem Einsatzleiter mit, dass sie ganz in der Nähe wohne und den Zweitschlüssel des Fahrzeugs holen wolle. So machten sich die Feuerwehrmänner daran, den dreijährigen Jungen spielerisch zu unterhalten. Nach wenigen Minuten kehrte die Mutter wieder zurück. Sie hatte den Zweitschlüssel jedoch nicht finden können. Da sich der Bub bei bester Gesundheit und guter Laune befand, entschlossen sich die Einsatzkräfte, das Auto zu öffnen, ohne dieses zu beschädigen.

Mit spielerischen Gesten und Engelszungen brachten sie den Jungen dazu, nach dem Autoschlüssel zu greifen und die Schlüsseltasten zu betätigen. Das war erfolgreich und so waren nach knapp 25 Minuten Mutter und Kind wieder glücklich vereint.

