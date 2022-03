Uni, Schule, Kirchen: Darum ist München als Zentrum der Ukrainer in Deutschland bekannt

Zahlenmäßig ist München nicht die Hochburg der Ukrainer in Deutschland. Dennoch gilt die Stadt als Zentrum der ukrainischen Community. Woran liegt das?

10.03.2022 | Stand: 07:17 Uhr

Es ist ein unscheinbares Haus in einer stillen Wohnstraße unweit von Schloss Nymphenburg, einige Meter zurückversetzt hinter einer niedrigen Hecke. Die Fassade schon etwas angegraut, zwischen dem Kopfsteinpflaster in der Einfahrt wächst Gras. Nur ein Schild an der Hauswand weist darauf hin, dass sich hier eine der wichtigsten Einrichtungen der ukrainischen Community in Deutschland befindet: die Ukrainische Freie Universität. Sie ist - neben einer Samstagsschule, gleich drei ukrainischen Kirchengemeinden und mehreren Vereinen - einer der Gründe, warum München seit Jahrzehnten das kulturelle Zentrum der Ukrainer in Deutschland ist.

Natürlich lebt nur ein kleiner Teil der bundesweit 330.000 Menschen mit ukrainischem Hintergrund in München. Ende Januar hatten exakt 10.571 Einwohner einen ukrainischen Pass, hinzu kommt eine unbekannte, aber weitaus größere Zahl Ukrainischstämmiger mit deutscher Staatsangehörigkeit. Dennoch: In keiner anderen Stadt in Deutschland gibt es so ein enges Netzwerk ukrainischer Institutionen wie in der bayerischen Landeshauptstadt - auch wenn in Berlin inzwischen aufgrund der weitaus größeren Zahl von Menschen mit ukrainischem Migrationshintergrund ein zweites Zentrum heranreift.

München: Bayerns Hauptstadt ist sehr beliebt bei Ukrainern

"Kirche, Samstagsschule, Uni - das waren und sind die drei wichtigsten Anlaufstellen der ukrainischen Community über München hinaus", bilanziert Peter Hilkes, Lehrbeauftragter an der Münchner Ludwig-Maximilians-Universität für ukrainische Landeskunde. Noch dazu pflegen auch die Stadt München selbst, andere Städte in Bayern sowie der Freistaat als solcher intensive Beziehungen in die Ukraine.

Der Ursprung dieser Entwicklung liegt im Zweiten Weltkrieg: Fast die Hälfte der sowjetischen Zwangsarbeiter, die von den Nazis nach Deutschland verschleppt wurden, kamen aus der Ukraine - also weit über zwei Millionen Menschen. Gerade in den bayerischen Camps für "Displaced Persons" (DP) fanden sich politisch Aktive zusammen, es entstand eine eigene ukrainische Identität und Gruppendynamik. Die wiederum führte dazu, dass sich andere Ukrainer in just diese DP-Camps verlegen ließen.

Bilderstrecke

Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine - eine Chronologie in Bildern

1 von 26 Am 21. Februar 2022 hält Russlands Präsident Wladimir Putin eine Fernsehansprache. Die selbsternannten Volksrepubliken Luhansk und Donezk in der Ukraine erkennt er darin als unabhängige Staaten an. Wenige Tage später kündigt er eine "militärische Sonderoperation" in diesen Gebieten ein. Dahinter steckt nichts anderes als ein russischer Angriff auf die Ukraine. Bild: Russian President Press Office, TASS, dpa Am 21. Februar 2022 hält Russlands Präsident Wladimir Putin eine Fernsehansprache. Die selbsternannten Volksrepubliken Luhansk und Donezk in der Ukraine erkennt er darin als unabhängige Staaten an. Wenige Tage später kündigt er eine "militärische Sonderoperation" in diesen Gebieten ein. Dahinter steckt nichts anderes als ein russischer Angriff auf die Ukraine. Bild: Russian President Press Office, TASS, dpa 2 von 26 Am 24. Februar startet Putin den erwarteten Angriff auf die Ukraine. Rauch steigt nach einem russischen Angriff von einem ukrainischen Luftverteidigungsstützpunkt auf. Bild: Evgeniy Maloletka, dpa Am 24. Februar startet Putin den erwarteten Angriff auf die Ukraine. Rauch steigt nach einem russischen Angriff von einem ukrainischen Luftverteidigungsstützpunkt auf. Bild: Evgeniy Maloletka, dpa 3 von 26 Nach Beginn des russischen Angriffs auf die Ukraine suchen verzweifelte Menschen in den U-Bahn-Stationen in Kiew Schutz. Das Bild stammt vom 24. Februar. Bild: Zoya Shu, dpa Nach Beginn des russischen Angriffs auf die Ukraine suchen verzweifelte Menschen in den U-Bahn-Stationen in Kiew Schutz. Das Bild stammt vom 24. Februar. Bild: Zoya Shu, dpa 4 von 26 Russland beschießt Städte und Stützpunkte in der Ukraine mit Luftangriffen oder Granaten - und nimmt zivile Opfer in Kauf. Natali Sewriukowa steht am 25. Februar neben ihrem zerstörten Wohnhaus in Kiew. Bild: Emilio Morenatti, dpa Russland beschießt Städte und Stützpunkte in der Ukraine mit Luftangriffen oder Granaten - und nimmt zivile Opfer in Kauf. Natali Sewriukowa steht am 25. Februar neben ihrem zerstörten Wohnhaus in Kiew. Bild: Emilio Morenatti, dpa 5 von 26 Russische Truppen dringen in die Städte vor. Das Bild zeigt ein Wohnhaus in der ukrainischen Hauptstadt Kiew am 26. Februar nach einem Raketenangriff Russlands. Bild: Efrem Lukatsky, dpa Russische Truppen dringen in die Städte vor. Das Bild zeigt ein Wohnhaus in der ukrainischen Hauptstadt Kiew am 26. Februar nach einem Raketenangriff Russlands. Bild: Efrem Lukatsky, dpa 6 von 26 "Ich bin hier". Wolodymyr Selenskyj, Präsident der Ukraine, zeigt sich auf diesem vom Pressebüro des ukrainischen Präsidenten zur Verfügung gestellten Videostandbild am 26. Februar im Zentrum von Kiew. Zuvor hatte er ein US-Angebot zur Evakuierung abgelehnt und bestand darauf, zu bleiben. "Der Kampf ist hier". Bild: Ukrainian Presidential Press Office/AP / dpa "Ich bin hier". Wolodymyr Selenskyj, Präsident der Ukraine, zeigt sich auf diesem vom Pressebüro des ukrainischen Präsidenten zur Verfügung gestellten Videostandbild am 26. Februar im Zentrum von Kiew. Zuvor hatte er ein US-Angebot zur Evakuierung abgelehnt und bestand darauf, zu bleiben. "Der Kampf ist hier". Bild: Ukrainian Presidential Press Office/AP / dpa 7 von 26 Dieses von Maxar Technologies bereitgestellte Satellitenbild zeigt einen russischen Militärkonvoi südöstlich von der ukrainischen Stadt Invankiv am 28. Februar. Der viele Kilometer lange Konvoi soll auf dem Weg in Richtung Kiew sein. Doch die Russlands Armee kommt nicht wie erwartet vorran. Bild: Uncredited/Maxar Technologies/AP/dpa Dieses von Maxar Technologies bereitgestellte Satellitenbild zeigt einen russischen Militärkonvoi südöstlich von der ukrainischen Stadt Invankiv am 28. Februar. Der viele Kilometer lange Konvoi soll auf dem Weg in Richtung Kiew sein. Doch die Russlands Armee kommt nicht wie erwartet vorran. Bild: Uncredited/Maxar Technologies/AP/dpa 8 von 26 Am 28. Februar steigt ein erstes Friedensgespräch in der Region Gomel in Belarus, nahe der ukrainischen Grenze. Es endet ohne Ergebnis. Das Bild zeigt Wladimir Medinski (2.v.l), Leiter der russischen Delegation, und David Arachamija (3.v.r), Fraktionsvorsitzender der Präsidentenpartei im ukrainischen Parlament. Bild: Sergei Kholodilinm, BelTA, AP, dpa Am 28. Februar steigt ein erstes Friedensgespräch in der Region Gomel in Belarus, nahe der ukrainischen Grenze. Es endet ohne Ergebnis. Das Bild zeigt Wladimir Medinski (2.v.l), Leiter der russischen Delegation, und David Arachamija (3.v.r), Fraktionsvorsitzender der Präsidentenpartei im ukrainischen Parlament. Bild: Sergei Kholodilinm, BelTA, AP, dpa 9 von 26 Wladimir Klitschko, der Bruder von Kiews Bürgermeister, hat dieses Bild auf Telegram geteilt. Es zeigt wie Flammen aus dem brennenden Fernsehturm der Hauptstadt schlagen. Bei dem mutmaßlichen Raketenangriff am 1. März sind mindestens fünf Menschen getötet worden. Bild: Telegram/Wladimir Klitschko / dpa Wladimir Klitschko, der Bruder von Kiews Bürgermeister, hat dieses Bild auf Telegram geteilt. Es zeigt wie Flammen aus dem brennenden Fernsehturm der Hauptstadt schlagen. Bei dem mutmaßlichen Raketenangriff am 1. März sind mindestens fünf Menschen getötet worden. Bild: Telegram/Wladimir Klitschko / dpa 10 von 26 Zahlreiche Ukrainer und Ukrainerinnen flüchten vor dem Krieg. Auf diesem Bild zu sehen: Menschen, die am 1. März neben der Autoschlange auf dem Weg zum Checkpoint Shehyni unterwegs sind, um die ukrainisch-polnische Grenze zu überqueren. Bild: Pavlo Palamarchuk/SOPA Images via ZUMA Press Wire / dpa Zahlreiche Ukrainer und Ukrainerinnen flüchten vor dem Krieg. Auf diesem Bild zu sehen: Menschen, die am 1. März neben der Autoschlange auf dem Weg zum Checkpoint Shehyni unterwegs sind, um die ukrainisch-polnische Grenze zu überqueren. Bild: Pavlo Palamarchuk/SOPA Images via ZUMA Press Wire / dpa 11 von 26 Der zentrale Platz von Charkiw liegt nach dem Beschuss des Rathauses am 1. März in Trümmern. Russische Granaten beschossen zivile Ziele in der zweitgrößten Stadt der Ukraine. Bild: Pavel Dorogoy, dpa Der zentrale Platz von Charkiw liegt nach dem Beschuss des Rathauses am 1. März in Trümmern. Russische Granaten beschossen zivile Ziele in der zweitgrößten Stadt der Ukraine. Bild: Pavel Dorogoy, dpa 12 von 26 Das Standbild aus der Video-Übertragung während der Plenarsitzung des Europäischen Parlaments am 1. März über die Invasion in der Ukraine zeigt Wolodymyr Selenskyj, Präsident der Ukraine, mit erhobener Faust. Bild: Eu Video Link/ZUMA Press Wire Service / dpa Das Standbild aus der Video-Übertragung während der Plenarsitzung des Europäischen Parlaments am 1. März über die Invasion in der Ukraine zeigt Wolodymyr Selenskyj, Präsident der Ukraine, mit erhobener Faust. Bild: Eu Video Link/ZUMA Press Wire Service / dpa 13 von 26 Dieses vom ukrainischen Katastrophenschutz veröffentlichte Foto zeigt einen Brand am 2. März in einem Fakultätsgebäude der Universität Charkiw, der durch einen russischen Raketenangriff verursacht wurde. Russland hat seinen Angriff auf die zweitgrößte Stadt der Ukraine fortgesetzt, obwohl beide Seiten erklärt haben, dass sie bereit sind, die Gespräche wieder aufzunehmen. Bild: Emergency Service Of Ukraine/PA Media / dpa Dieses vom ukrainischen Katastrophenschutz veröffentlichte Foto zeigt einen Brand am 2. März in einem Fakultätsgebäude der Universität Charkiw, der durch einen russischen Raketenangriff verursacht wurde. Russland hat seinen Angriff auf die zweitgrößte Stadt der Ukraine fortgesetzt, obwohl beide Seiten erklärt haben, dass sie bereit sind, die Gespräche wieder aufzunehmen. Bild: Emergency Service Of Ukraine/PA Media / dpa 14 von 26 Ein Mann läuft am 2. März vor der kaputten Brücke in Irpin. Die ukrainische Front beschloss, die Brücke zu zerstören, da sie der direkte Weg für den russischen Konvoi aus Belarus in die Hauptstadt ist. Bild: Diego Herrera/Europa Press / dpa Ein Mann läuft am 2. März vor der kaputten Brücke in Irpin. Die ukrainische Front beschloss, die Brücke zu zerstören, da sie der direkte Weg für den russischen Konvoi aus Belarus in die Hauptstadt ist. Bild: Diego Herrera/Europa Press / dpa 15 von 26 Eine Frau weint im ukrainischen Dorf Horenka vor Häusern, die nach Angaben von Anwohnern durch einen russischen Luftangriff beschädigt wurden. Das Bild stammt vom 2. März. Bild: Vadim Ghirda/AP, dpa Eine Frau weint im ukrainischen Dorf Horenka vor Häusern, die nach Angaben von Anwohnern durch einen russischen Luftangriff beschädigt wurden. Das Bild stammt vom 2. März. Bild: Vadim Ghirda/AP, dpa 16 von 26 Dutzende von Menschen stehen am 2. März auf dem Bahnsteig Bahnhofes im Lwiw. Bis Dienstag waren 667.000 Menschen vor dem Krieg in der Ukraine geflohen. Das UNHCR stellt sich auf bis zu vier Millionen Flüchtende ein. Bild: Pau Venteo/EUROPA PRESS, dpa Dutzende von Menschen stehen am 2. März auf dem Bahnsteig Bahnhofes im Lwiw. Bis Dienstag waren 667.000 Menschen vor dem Krieg in der Ukraine geflohen. Das UNHCR stellt sich auf bis zu vier Millionen Flüchtende ein. Bild: Pau Venteo/EUROPA PRESS, dpa 17 von 26 Deutschlandweit gehen Zehntausende Menschen auf die Straße, um gegen den Krieg in der Ukraine zu demonstrieren. Das Bild stammt von einer Demo in Berlin am 3. März, organisiert von der Klimabewegung "Fridays for Future". Bild: Michael Hanschke, dpa Deutschlandweit gehen Zehntausende Menschen auf die Straße, um gegen den Krieg in der Ukraine zu demonstrieren. Das Bild stammt von einer Demo in Berlin am 3. März, organisiert von der Klimabewegung "Fridays for Future". Bild: Michael Hanschke, dpa 18 von 26 Bei Russlands Krieg gegen die Ukraine gerät in der Nacht auf 4. März laut ukrainischen Angaben die Anlage von Europas größtem Atomkraftwerk Saporischschja unter Beschuss. Es ensteht ein Feuer, Ukraines Präsident Selenskyj spricht von "Nuklear-Terror". Bild: Uncredited, Kernkraftwerk Saporischschja, AP, dpa Bei Russlands Krieg gegen die Ukraine gerät in der Nacht auf 4. März laut ukrainischen Angaben die Anlage von Europas größtem Atomkraftwerk Saporischschja unter Beschuss. Es ensteht ein Feuer, Ukraines Präsident Selenskyj spricht von "Nuklear-Terror". Bild: Uncredited, Kernkraftwerk Saporischschja, AP, dpa 19 von 26 Ukrainische Soldaten helfen einer fliehenden Familie am 5. März bei der Überquerung des Flusses Irpin in den Außenbezirken von Kiew, Ukraine. Bild: Emilio Morenatti, dpa Ukrainische Soldaten helfen einer fliehenden Familie am 5. März bei der Überquerung des Flusses Irpin in den Außenbezirken von Kiew, Ukraine. Bild: Emilio Morenatti, dpa 20 von 26 Mitglieder der ukrainischen Territorialen Verteidigungskräfte Lesia Ivashchenko und Valerii Fylymonov heiraten am 6. März an einem Kontrollpunkt in Kiew. Bild: Efrem Lukatsky, dpa Mitglieder der ukrainischen Territorialen Verteidigungskräfte Lesia Ivashchenko und Valerii Fylymonov heiraten am 6. März an einem Kontrollpunkt in Kiew. Bild: Efrem Lukatsky, dpa 21 von 26 Vitali Klitschko (links), Bürgermeister von Kiew und ehemaliger Box-Profi, besucht am 6. März einen Kontrollpunkt in der ukrainischen Hauptstadt. Bild: Efrem Lukatsky, dpa Vitali Klitschko (links), Bürgermeister von Kiew und ehemaliger Box-Profi, besucht am 6. März einen Kontrollpunkt in der ukrainischen Hauptstadt. Bild: Efrem Lukatsky, dpa 22 von 26 Ein Mann gestikuliert, während er am 6. März in der Nähe eines durch russischen Artilleriebeschuss zerstörten Hauses in der Nähe der ukrainischen Hauptstadt Kiew steht. Bild: Efrem Lukatsky, dpa Ein Mann gestikuliert, während er am 6. März in der Nähe eines durch russischen Artilleriebeschuss zerstörten Hauses in der Nähe der ukrainischen Hauptstadt Kiew steht. Bild: Efrem Lukatsky, dpa 23 von 26 Zwei Protestteilnehmern tragen am 6. März in Brüssel während einer Demonstration gegen den russischen Angriff auf die Ukraine die europäische und die ukrainische Fahne über ihren Schultern. Bild: Nicolas Maeterlinck, dpa Zwei Protestteilnehmern tragen am 6. März in Brüssel während einer Demonstration gegen den russischen Angriff auf die Ukraine die europäische und die ukrainische Fahne über ihren Schultern. Bild: Nicolas Maeterlinck, dpa 24 von 26 Ein Mann transportiert nach Evakuierungsmaßnahmen in Irpin am 8. März eine ältere Frau in einem Einkaufswagen. Ukrainische Stellen hatten zuvor mehrfach berichtet, dass Russland sich nicht an die Waffenruhe halten würde. Am 8. März war erstmals eine abgestimmte Flucht aus der umkämpften Stadt Sumy möglich. Bild: Vadim Ghirda/AP, dpa Ein Mann transportiert nach Evakuierungsmaßnahmen in Irpin am 8. März eine ältere Frau in einem Einkaufswagen. Ukrainische Stellen hatten zuvor mehrfach berichtet, dass Russland sich nicht an die Waffenruhe halten würde. Am 8. März war erstmals eine abgestimmte Flucht aus der umkämpften Stadt Sumy möglich. Bild: Vadim Ghirda/AP, dpa 25 von 26 Dieses vom Pressebüro des ukrainischen Präsidenten zur Verfügung gestellten und auf Instagram geposteten Videostandbild zeigt Wolodymyr Selenskyj, Präsident der Ukraine, am 8. März in Kiew. Bild: Ukrainian Presidential Press Office/AP Dieses vom Pressebüro des ukrainischen Präsidenten zur Verfügung gestellten und auf Instagram geposteten Videostandbild zeigt Wolodymyr Selenskyj, Präsident der Ukraine, am 8. März in Kiew. Bild: Ukrainian Presidential Press Office/AP 26 von 26 Der Ukraine-Krieg hat auch Einfluss auf Verbraucherinnen und Verbraucher in Deutschland. Die Kraftstoffpreise steigen über zwei Euro. Das Foto zeigt die Benzin- und Dieselpreise am frühen Morgen des 9. März in Göttingen (Niedersachsen). Bild: Swen Pförtner, dpa Der Ukraine-Krieg hat auch Einfluss auf Verbraucherinnen und Verbraucher in Deutschland. Die Kraftstoffpreise steigen über zwei Euro. Das Foto zeigt die Benzin- und Dieselpreise am frühen Morgen des 9. März in Göttingen (Niedersachsen). Bild: Swen Pförtner, dpa 1 von 26 Am 21. Februar 2022 hält Russlands Präsident Wladimir Putin eine Fernsehansprache. Die selbsternannten Volksrepubliken Luhansk und Donezk in der Ukraine erkennt er darin als unabhängige Staaten an. Wenige Tage später kündigt er eine "militärische Sonderoperation" in diesen Gebieten ein. Dahinter steckt nichts anderes als ein russischer Angriff auf die Ukraine. Bild: Russian President Press Office, TASS, dpa Am 21. Februar 2022 hält Russlands Präsident Wladimir Putin eine Fernsehansprache. Die selbsternannten Volksrepubliken Luhansk und Donezk in der Ukraine erkennt er darin als unabhängige Staaten an. Wenige Tage später kündigt er eine "militärische Sonderoperation" in diesen Gebieten ein. Dahinter steckt nichts anderes als ein russischer Angriff auf die Ukraine. Bild: Russian President Press Office, TASS, dpa

München wurde so zum Zentrum für ukrainische Partisanen und anti-sowjetische Untergrundkämpfer. Auch der bis heute umstrittene Partisanenführer Stephan Bandera fand in München eine neue Heimat - und seine letzte Ruhestätte, nachdem er 1959 von einem Agenten des sowjetischen Geheimdienstes ermordet worden war.

Warum Ukrainer gerne in München leben: Gründe liegen auch in der Nazi-Zeit

Lesen Sie auch

Krieg in der Ukraine Tränen und Telefonate: Ukrainer in Bayern bangen um Angehörige

Direkt nach Kriegsende sank die Zahl der Ukrainer in München allerdings zunächst massiv auf rund 2000. Denn die sowjetischen Behörden gingen im Zuge der sogenannten Repatriierung auch in Bayern auf die Suche nach Landsleuten, um sie "nach Hause" zu bringen. In Wahrheit aber wurden die Betroffenen wegen "Kollaboration mit dem Feind" nach Sibirien verbannt.

Andere ehemalige Zwangsarbeiter zogen in Länder wie die USA oder Kanada weiter. Zugleich kam die Ukrainische Freie Universität nach dem Einmarsch der sowjetischen Truppen mitsamt vieler Professoren, Studierenden, anderen ukrainischen Akademikern und Künstlern 1946 von Prag nach München. Sie ist bis heute ein Unikum: "Unsere Uni ist ein Leuchtturm im Westen. Es ist die einzige Universität außerhalb der Ukraine, in der auf Ukrainisch, aber auch auf Deutsch und Englisch unterrichtet wird", erläutert Kanzlerin Yanina Lipski.

Daneben gibt es in München auch eine Samstagsschule, in der Kinder und Jugendliche Sprache, Kunst, Literatur und Traditionen ihrer Vorfahren kennenlernen. Zudem haben sich mehrere Vereine gegründet, etwa der Ukrainische Pfadfinderbund in Deutschland namens Plast.

Bilderstrecke

Unter russischem Beschuss: Tote und schwere Schäden in Memmingens Partnerstadt Tschernihiw

1 von 6 2 von 6 3 von 6 4 von 6 5 von 6 6 von 6 In Memmingens Partnerstadt Tschernihiw im Norden der Ukraine starben bei russischen Angriffen 47 Menschen, so die Behörden. In der Stadt gibt es schwere Schäden. Bild: dpa In Memmingens Partnerstadt Tschernihiw im Norden der Ukraine starben bei russischen Angriffen 47 Menschen, so die Behörden. In der Stadt gibt es schwere Schäden. Bild: dpa 1 von 6 Feuerwehrleute löschen ein Feuer in einem beschädigten Stadtzentrum nach einem russischen Luftangriff. Russland hat seine Angriffe auf belebte Städte ausgeweitet, was von Präsident Selenskyj als Terrorkampagne bezeichnet wurde. +++ dpa-Bildfunk +++ Bild: dpa Feuerwehrleute löschen ein Feuer in einem beschädigten Stadtzentrum nach einem russischen Luftangriff. Russland hat seine Angriffe auf belebte Städte ausgeweitet, was von Präsident Selenskyj als Terrorkampagne bezeichnet wurde. +++ dpa-Bildfunk +++ Bild: dpa

Außerdem gibt es gleich drei ukrainische Kirchengemeinden: die ukrainisch-orthodoxe, die russisch-orthodoxe und die zu Rom gehörende ukrainische griechisch-katholische Gemeinde.

Sie ist mit Abstand am größten und war auch Anlaufstelle für viele, die nach der Unabhängigkeit der Ukraine im Jahr 1991 nach Deutschland kamen: junge, gut ausgebildete Menschen, die in der ehemaligen Sowjetrepublik keine Zukunft für sich sahen. Und für Frauen aus der Westukraine, die als Putzhilfe oder Pflegerin ins benachbarte Ausland gegangen waren, dann aber weiter nach Westen zogen.

Auch institutionell zahlreiche Verbindungen zwischen Ost und West

Nach der Nuklearkatastrophe von Tschernobyl 1986 gründeten sich in Bayern viele Hilfsvereine. Städtepartnerschaften verbinden München, Nürnberg, Regensburg und Memmingen mit Kiew, Charkiw, Odessa und Tschernihiw. Es gibt Partnerschaftsvereine zwischen Kirchen und zwischen Schulen. Auch politisch wurden die Bande immer enger.

Seit 1990 tauschen sich die bayerischen und ukrainischen Regierungen regelmäßig etwa über Wirtschaft, Polizei und Justiz aus, seit 2018 unterhält der Freistaat sogar ein "Bayerisches Büro" in Kiew.

Seit 2018 gibt es ein "Bayerisches Büro" in Kiew

Gerade die privaten Initiativen waren und sind auch in der aktuellen Krise Ursprung vieler humanitärer Hilfsaktionen. Die über Jahrzehnte hinweg gewachsenen Verbindungen helfen, Hilfe passgenau zu leisten. In der Bibliothek der Ukrainischen Freien Universität etwa standen letzte Woche zwischen den Büchern auch Tüten mit Wundverbänden und Betäubungsmitteln. (Lesen Sie auch: Krieg gegen die Ukraine: So ist die Lage am Morgen)

Die Studierenden hatten innerhalb von nur zwei Tagen das Geld für einen gebrauchten Rettungswagen zusammengesammelt. Bepackt mit Verbandsmaterial und Medikamenten wurde er auf den Weg zu einer Grenzeinheit in der Südukraine geschickt. (Lesen Sie auch: Forscherin: Es kommen dieses Jahr mehr Flüchtlinge als 2015)