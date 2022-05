Löwe auf Beutezug: Dieb fährt verkleidet mit gestohlenem E-Roller

Ein 31-Jähriger ist in München als Löwe verkleidet mit einem gestohlenen E-Roller über den Hauptbahnhof gefahren und so der Polizei aufgefallen.

31.05.2022 | Stand: 08:46 Uhr

Am vergangenen Freitag, 27. Mai ist ein als Löwe kostümierter Mann mit einem gestohlenen E-Roller über den Hauptbahnhof in München gefahren. Wie die Polizei am Dienstag mitteilt, war der wohnungslose 31-Jährige am Freitagvormittag gegen 10.50 Uhr mit dem E-Roller über den Querbahnsteig am Münchener Hauptbahnhof gefahren, als er den Beamten auffiel.

Mann stiehlt E-Roller und fährt als Löwe verkleidet über Bahnhof

Als die Polizei ihn daraufhin ansprach, verhielt er sich auffällig, sodass die Beamten ihn mit auf die Wache nahmen. Der Mann sagte den Angaben der Polizei zufolge nichts darüber, woher er den E-Roller sowie ein darauf befestigtes Paket hatte. Daraufhin öffneten die Beamten das Paket und fanden darin sechs 1,75 Liter Flaschen Wodka und vier Flaschen Aperol Spritz im Gesamtwert von 550 Euro. Weitere Ermittlungen führten die Beamten zum Eigentümer des Rollers. Dieser gab an, dass ihm der Roller mitsamt dem daran befestigten Paket am Tag zuvor gestohlen worden war. Der Eigentümer, ein 30-jähriger Münchener, arbeitet in einem Club in der Altstadt als Kellner. Dort hatte er auch seinen Roller abgestellt.

Alkohol und E-Roller gestohlen

Laut Polizei bestätigte bei einer Rückfrage auch der Clubbesitzer den Verlust der Alkohol-Flaschen. Der Wert des Diebesgut beläuft sich damit auf insgesamt etwa 1.200 Euro. Die zuständige Staatsanwaltschaft entschied, den Mann dem Haftrichter vorzuführen. Warum der Mann verkleidet war oder woher er das Kostüm hatte, ist bisher nicht geklärt. Die weiteren Ermittlungen werden vom Polizeipräsidium München geführt.

