Feuerwehr München muss einen Ehering vom Finger einer Seniorin schneiden

Nach einem Sturz bekommt eine 87-Jährige aus München ihren Ehering nicht mehr vom Finger. Sie und ihr Mann bitten daraufhin die Feuerwehr um Hilfe.

15.11.2023 | Stand: 13:07 Uhr

Ein Rentnerehepaar ist am Dienstag in München bei einer Feuerwache aufgetaucht und hat darum gebeten, den Ehering von der Hand der Frau zu entfernen. Wie die Polizei mitteilt, bekam die 87-Jährige den Ring nicht mehr vom Finger.

Demnach hatte sich die Seniorin bei einem Sturz in der vergangenen Woche die Schulter gebrochen. In Folge der Verletzung schwollen ihr die Finger so sehr an, dass sie weder ihren Ehering noch einen zweiten Ring von der Hand bekam. Auch die Versuche des 82-jährigen Ehemanns, die Ringe mit einem Seitenschneider zu entfernen, blieben erfolglos.

Feuerwehr München muss Ehering von der Hand einer Seniorin schneiden

Die beiden Senioren entschieden sich daraufhin, die Feuerwehr um Hilfe zu bitten und gingen zu einer nahegelegenen Hauptfeuerwache. In wenigen Minuten konnten die Fachkräfte die beiden Ringe mit Spezialwerkzeugen der Feuerwehr entfernen.

Nachdem sich das Ehepaar "ganz herzlich für die schnelle Hilfe" bedankt hat, machten sich die beiden auf den Heimweg. Was nun aus dem zerstörten Ehering wird - diesen trägt die Frau schließlich schon 56 Jahre - ist der Feuerwehr nicht bekannt.

