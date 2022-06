Feuerwehr befreit Achtjährige aus Klettergerüst

Auf einem Münchener Spielplatz hat sich ein achtjähriges Mädchen das Bein in einem Klettergerüst eingeklemmt. Die Feuerwehr musste mir schwerem Gerät anrücken.

21.06.2022 | Stand: 09:48 Uhr

Am Montagnachmittag hat sich ein achtjähriges Mädchen in München das Bein in einem Klettergerüst eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Laut Angaben der Feuerwehr München hatte das Mädchen mit mehreren anderen Kindern auf einem Spielplatz in der Schwanthalerstraße gespielt, als sie ihr Bein plötzlich nicht mehr aus einem Klettergerüst befreien konnte.

München: Mädchen bleibt in Klettergerüst stecken

Nach mehreren Versuchen die Achtjährige zu befreien, entschied sich die Betreuerin dazu, die Rettungskräfte zu alarmieren. Als diese eintrafen begutachteten sie die Situation und entschieden sich dazu, einen sogenannten Spreizer einzusetzen. Mithilfe dieses Gerätes konnten die Metallstangen des Klettergerüstes auseinandergezogen und das Bein des Mädchens befreit werden. Das Mädchen wurde vor Ort noch von den Rettungskräften versorgt und dann ihrer herbeigerufenen Mutter übergeben.

Das Klettergerüst ist momentan gesperrt. Das Baureferat wurde informiert.

Alle aktuellen Nachrichten aus Bayern lesen Sie hier.