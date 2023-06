Wo kommt die denn her? Feuerwehr fängt exotische Schlange an einem See ein

Ein Mann hat in München eine exotische Maisschlange beobachtet und die Feuerwehr gerufen. Die Beamten konnten das Tier einfangen. Hat sie einen Besitzer?

04.06.2023 | Stand: 15:29 Uhr

In München hat die Feuerwehr eine nicht heimische Schlange an einem kleinen See eingefangen. Wie die Polizei mitteilt, handelte es sich um eine überwiegend in Panama heimische Maisschlange. Ein Mann hatte das etwa 1,2 Meter lange rote Tier am See eines Rangierbahnhofes bemerkt, als es sich dort in der Sonne wärmte. Da er die Schlange nicht als heimisch einordnen konnte, rief er die Feuerwehr.

Feuerwehr fängt Maisschlange in München ein: Besitzer gesucht

Am See eingetroffen zeigte der Finder den Einsatzkräften die Schlage. Nach einer Artenbestimmung fingen die Feuerwehrmännder das Tier ein und transportierten es in die Auffangstation für Reptilien in die Kaulbachstrasse. Dort wird die Schlange nun aufgewärmt und aufgepeppelt. Maisschlangen gehören zur Gattung der Kornnattern, sind nicht giftig und daher bei Terrarienbesitzern sehr beliebt. Die Auffangstation hofft, dass das Tier seinem Besitzer entlschwunden ist und von diesem wieder abgeholt wird.

