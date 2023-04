Junge Füchse stecken in Schacht fest - Feuerwehr eilt zu Hilfe

Bauarbeiter hören in einem Rohbau in München ein Fiepen und Wimmern aus einem Schacht. Die Feuerwehr eilt herbei und kommt zwei jungen Füchsen zu Hilfe.

03.04.2023 | Stand: 20:17 Uhr

Die Berufsfeuerwehr München hat am Montag zwei Jungfüchse aus dem Lichtschacht eines Gebäudes gerettet, das derzeit gebaut wird. Bauarbeiter hatten laut Polizei ein Fiepen und Wimmern aus dem Schacht gehört - und sahen hinunter. Sie entdeckten in etwa zwei Metern Tiefe die beiden Jungfüchse und riefen die Feuerwehr.

Wie haben die Helfer die beiden Jungfüchse in München gerettet?

Die Integrierte Leitstelle München (ILS) schickte daraufhin ein sogenanntes Kleinalarmfahrzeug zu Hilfe, um die Tiere aus ihrer misslichen Lage zu befreien. Die Besatzung nahmen eine Tierfangbox und gingen an der Baustelle - das Gebäude an der Hagenauerstraße befindet sich derzeit im Rohbau - in den Keller.

Die Helfer öffneten laut Polizei das betreffende Kellerfenster, nahmen die Tiere vorsichtig aus dem Schacht und legten sie in die Box. Um die Füchse richtig untersuchen zu lassen und um einen geeigneten Platz für sie zu finden, telefonierten die Feuerwehrmänner mit dem Tierheim Riem. Deren Mitarbeiter erklärten sich bereit, die beiden Jungfüchse aufzunehmen.

Was geschieht nun mit den Tieren?

Die Tiere werden dort etwa drei Tage lang in Quarantäne sein. Danach sollen sie zu den Füchsen im Tierheim eingegliedert werden.

