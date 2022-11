Frau rutscht beim Einstieg in die S-Bahn ab - Polizei schirmt Schaulustige ab

Beim Einsteigen in eine S-Bahn ist eine gehbehinderte Frau zwischen Bahnsteig und S-Bahn stecken geblieben. Die Polizei hatte mit Schaulustigen zu kämpfen.

18.11.2022 | Stand: 08:47 Uhr

Am Marienplatz in München ist eine gehbehinderte Frau beim Einsteigen in die S-Bahn abgerutscht und zwischen Bahnsteig und S-Bahn stecken geblieben. Die Bundespolizei musste zahlreiche Schaulustige abschirmen, teilen die Beamten mit.

Gegen 12.45 Uhr wollte die 39-Jährige in die S-Bahn einsteigen. Wegen einer Gehbehinderung nutzte die Frau einen Rollator. Beim Einsteigen in die S-Bahn rutschte die Frau mit ihren Beinen in den Spalt zwischen S-Bahn und Bahnsteigkante. Sie konnte sich selbst nicht befreien.

Marienplatz München: Frau rutscht zwischen Bahnsteig und S-Bahn

Anwesende Reisende versuchten der 39-Jährigen zu helfen - vergeblich. Mitarbeiter der Deutschen Bahn sperrten umgehend die Gleise und riefen Rettungsdienst und Feuerwehr hinzu. Den Einsatzkräften gelang es schließlich, die Frau zu befreien. Der Notarzt stellte bei der Untersuchung vor Ort keine äußeren Verletzungen fest, die Frau kam dennoch zur weiteren Abklärung in ein Krankenhaus.

Bundespolizei sperrt Gelände wegen Schaulustiger ab

Während des Einsatzes versuchten Schaulustige immer wieder, zum Unfallort zu gelangen. Das ging laut Bundespolizei so weit, dass sie sogar die S-Bahntüren auf der gegenüberliegenden Bahnsteigseite nutzten, um einen besseren Blick auf das Geschehen zu haben. Zum Schutz der Privatsphäre der Frau und damit die Rettungsmaßnahmen reibungslos ablaufen konnten, musste die Bundespolizei das Gelände weiträumig absperren.

Eine Auswertung des Videomaterials zeigte, dass kein Fremdverschulden vorlag. Durch den Vorfall war der Bahnverkehr erheblich beeinträchtigt.

