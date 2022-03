Grenzstreit zwischen Bayern und Österreich am Dienstag vor Gericht

Eine einseitig erklärte Einbahnstraßen-Regelung sorgt für Streit zwischen Burghausen in Oberbayern und Hochburg-Ach in Oberösterreich. Die Hintergründe.

29.03.2022 | Stand: 07:33 Uhr

Der Streit um eine einseitige Einbahnstraßen-Regelung auf einer Brücke zwischen Burghausen in Oberbayern und Hochburg-Ach in Oberösterreich beschäftigt am Dienstag (11.30 Uhr) das Verwaltungsgericht in München. Burghausen hat die gemeinsame Brücke über die Salzach auf deutscher Seite zur Einbahnstraße erklärt.

Die Regelung, zunächst auf Probe, bringt Anwohnern an manchen Straßen auf österreichischer Seite mehr Verkehr. Mehr als doppelt so viele Autos wie vorher seien es, klagen einige. Pendler monieren längere Wege. Einer von ihnen hat geklagt. Der Ingenieur Hannes Preishuber pendelt täglich - und muss nun zweieinhalb bis vier Kilometern mehr fahren.

Streit wegen Brücke: Burghausen und Hochburg-Ach uneinig

Am 9. März reisten extra drei Berufsrichter der Kammer für Straßenverkehrsrecht aus München an, um die Lage selbst in Augenschein zu nehmen. Den Vorschlag des Vorsitzenden Richters Dietmar Wolff zu einem schriftlichen Urteil lehnte Preishuber bei dem Termin ab. Deshalb wird nun verhandelt.

Zu klären war unter anderem noch seitens der Stadt Burghausen, warum der Einbahnstraßen-Probebetrieb ohne größere Änderungen mehr als das für einen solchen Test übliche Jahr lief. Zudem stellten die Richter klar: Allein das Argument der Verkehrsberuhigung am Stadtplatz, wo die Straße von der Brücke mündet, genüge für die Einbahnregelung nicht.

Verwaltungsgericht München verhandelt am Dienstag über Streit

Burghausens Bürgermeister Florian Schneider (SPD) zeigte sich damals sicher, dass die Regelung den rechtlichen Anforderungen genügt. Am Stadtplatz seien täglich rund 1000 Schüler unterwegs. Ziel sei, die Sicherheit zu erhöhen und Lärm zu reduzieren. Der Verkehr sei zudem so gerechter verteilt. Vor einer Entscheidung des Stadtrats über eine endgültige Einbahnstraßen-Regelung warte man aber das Urteil ab. (Lesen Sie auch: Aiwanger: Bayern und Österreich kooperieren bei der Energieversorgung)

