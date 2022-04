Mann zeigt Zivilcourage in der S-Bahn - und wird dann verprügelt

Ein 41-Jähriger hat in einer S-Bahn bei Ismaning Zivilcourage bewiesen. Er stand einer 19-Jährigen bei, die belästigt wurde. Das wurde ihm zu Verhängnis.

Ein 41-Jähriger hat am frühen Sonntagmorgen in einer Münchner S-Bahn Richtung Ismaning Zivilcourage bewiesen. Wie die Bundespolizei mitteilt, stand er einer 19-jährigen Frau bei, die in der S-Bahn offenbar von zwei jungen Männern belästigt wurde.

Ismaning bei München: Mann an S-Bahn-Haltestelle verprügelt

Gegen drei Uhr wurde der Polizei eine körperliche Auseinandersetzung mehrerer Menschen am Bahnsteig gemeldet. Die Ermittlungen ergaben, dass sich zuvor zwei junge Männer einer 19-Jährigen in der S-Bahn in Richtung München-Flughafen angenähert hatten. Ein 41-jähriger Fahrgast beobachtete das und nahm wahr, dass "dem Mädchen der Kontakt unangenehm gewesen sei", wie ihn die Polizei zitiert. Er trennte die Männer von der jungen Frau. Während der Fahrt kam es zu keinem weiteren Kontakt.

Am S-Bahn-Halt Ismaning stiegen neben der 19-Jährigen und dem 41-Jährigen auch die beiden jungen Männer aus. Am Bahnsteig wurde der 41-Jährige unvermittelt körperlich attackiert, wodurch er zu Boden ging. Ob dabei die beiden jungen Männer zugeschlagen haben und in welchen Verhältnis die 19-Jährige zu den Tatverdächtigen steht, ist laut Polizei derzeit Gegenstand weiterer Ermittlungen.

Bundespolizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung

Beide Tatverdächtige aus Ismaning konnten noch am Sonntag ausgemacht werden. Die Polizei ermittelt gegen sie wegen gefährlicher Körperverletzung. Sie sind derzeit auf freiem Fuß.

Der 41-Jährige erlitt unter anderem eine Schädelfraktur mit inneren Schädelblutungen sowie einen Unterkieferbruch. Er kam ins Krankenhaus, wo er noch am Sonntag operiert wurde.

Die Bundespolizei sucht nach weiteren Zeugen aus der S-Bahn oder vom Bahnsteig in Ismaning, die sich bislang noch nicht bei der Polizei gemeldet haben. Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 089/515550-1111 bei der Bundespolizeiinspektion München zu melden.

