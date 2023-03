München: Jugendliche werfen Kirchenfenster ein und beleidigen Gläubige

In München hat eine Gruppe Jugendlicher das Fenster einer Kirche eingeworfen und anschließend die Gläubigen beleidigt.

13.03.2023 | Stand: 16:27 Uhr

Während eines Gottesdiensts einer evangelisch-lutherischen Glaubensgemeinschaft in München hat eine Gruppe Jugendlicher eine Fensterscheibe eingeworfen und die Gläubigen anschließend beleidigt. Die fünf oder sechs Jugendlichen griffen die Besucher beim Verlassen der Kirche am Samstagabend verbal an und äußerten sich unter anderem abfällig über deren Religion, wie die Polizei am Montag mitteilte. Anschließend seien die Jugendlichen geflüchtet.

Jugendliche werfen Kirchenfenster: Gläubige hören während des Gottesdienstes lauten Knall

Zuvor hätten die etwa 50 Gläubigen während des Gottesdienstes einen lauten Knall gehört. Wie sich später herausgestellt habe, hätten die Jugendlichen mit einem Stein die Scheibe eines Kirchenfensters eingeworfen.

