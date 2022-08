Mädchen in Münchner Hotel von 200 Kilo schwerer Stein-Statue erschlagen - Gutachten steht aus

In einem Hotel in München ist ein siebenjähriges Mädchen bei einem Unfall von einer Steinstatue erschlagen worden. Polizei wartet auf Gutachten.

29.08.2022 | Stand: 10:07 Uhr

Aktualisiert am Montag um 10:04 Uhr

Die Ermittlungen im Falle des toten siebenjährigen Mädchens in einem München Hotel dauern an. Das Mädchen war am Wochenende von einer 200 Kilo schweren Steinfigur erschlagen worden. Zum derzeitigen Ermittlungsstand steht ein Gutachten aus, das klären soll, "wo die Verantwortlichkeiten liegen", wie ein Sprecher der Polizei München mitteilt. "Hätte man die Statue befestigen müssen? Oder liegt vielleicht eine Verletzung der Aufsichtspflicht durch die Eltern vor?" Bis das Gutachten fertig ist, werden wohl noch einige Tage vergehen, da die Umstände eindringlich geprüft werden müssen.

Die ursprüngliche Meldung vom Sonntag

Ein siebenjähriges Mädchen ist in einem Münchner Hotel von einer Steinstatue erschlagen worden. Weshalb die etwa 200 Kilogramm schwere Figur umkippte, war zunächst unklar, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.

Den Erkenntnissen nach hatte sich das Kind im Innenhof des Hotels aufgehalten, als das Unglück passierte.

Statue fällt auf Mädchen in München - Kind stirbt

Mehrere Personen seien durch einen Schrei auf die Situation aufmerksam geworden und hätten das lebensgefährlich verletzte Mädchen befreit. Unter laufender Reanimation sei das Kind in eine Klinik gebracht worden, wo es später starb.

Das Mädchen verbrachte mit seinen aus Italien stammenden Eltern seinen Urlaub in München. Die Ermittlungen zu dem Fall dauerten noch an.

