Mann klettert ohne Sicherung in Münchner Kletterhalle und stürzt vier Meter in die Tiefe

Ohne Sicherung boulderte ein 36-Jähriger in einer Kletterhalle in München. Er verfehlte einen Griff, verlor den Halt und stürzte. Dabei wurde er schwer verletzt.

21.06.2022 | Stand: 15:32 Uhr

Ein Mann ist in einer Kletterhalle in München aus vier Metern Höhe abgestürzt und hat sich schwer verletzt. Der 36-jährige Münchner boulderte am Montag, als er einen Griff verfehlte und den Halt verlor, wie die Polizei am Dienstag mitteilte.

München: Kletterer stürzt vier Meter ab - Mann schwer verletzt

Er fiel auf eine Weichbodenmatte und brach sich den Arm. Der Kletterer musste stationär im Krankenhaus behandelt werden. Die Polizei geht nicht von Fremdverschulden aus.

