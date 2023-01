Jugendliche schlagen 52-Jährigen zusammen

Eine Gruppe von Jugendlichen soll in München am Pasinger Bahnhof einen 52-Jährigen zusammengeschlagen haben.

01.01.2023 | Stand: 11:03 Uhr

Der Mann erlitt mehrere Verletzungen im Gesicht und kam wegen eines möglichen Nasenbeinbruchs in ärztliche Behandlung, wie die Bundespolizei am Sonntag mitteilte.

Jugendliche fliehen - Fahndung erfolglos

Die sechs Jugendlichen sollen am Samstagabend mit dem Mann in den Toiletten in Streit geraten sein. Einer von ihnen soll daraufhin dem Opfer mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben. Dieses ging zu Boden. Mindestens drei der Jugendlichen sollen es dann getreten haben.

Die Jugendlichen flohen nach der Tat. Die Fahndung blieb zunächst erfolglos.

