Jugendliche gehen auf 44-Jährigen los: Er soll eine 18-Jährige sexuell belästigt haben

Ein 44-Jähriger soll in einer S-Bahn bei München eine 18-Jährige belästigt haben. Sie konaktierte drei Freunde. Diese attackierten den Mann auf den Bahnsteig.

02.06.2023 | Stand: 10:55 Uhr

Ein 44-Jähriger soll am Donnerstag in einer S-Bahn nahe München eine 18-Jährige mit anzüglichen Bemerkungen belästigt haben. Nach Angaben der Polizei attackierten ihn drei Freunde der jungen Frau daraufhin am Bahnhof in München Pasing. Die 18-Jährige hatte diese zuvor in der S-Bahn kontaktiert.

Die drei Jugendlichen gingen am Bahnhof München Pasing auf den 44-Jährigen sowie auf einen 49-Jährigen los

Bei der Ankunft in Pasing warteten die Jugendlichen im Alter von 15, 17 und 18 Jahren bereits am Bahnsteig. Sie folgten dem Mann bis in die Unterführung, gingen auf ihn los und verpassten ihm Schläge und Fußtritte. Ein unbeteiligter 49-Jähriger versuchte die Situation verbal zu entschärfen. Die Jugendlichen schlugen und traten ihn ebenfalls. Securitys der Deutsche Bahn wurden auf den Vorfall aufmerksam, verständigten die Polizei und behielten die Beteiligten bis zu deren Eintreffen in ihrer Obhut.

Beide attackierten Männer lehnten eine ärztliche Versorgung ab. Sie verletzten sich offensichtlich nicht. Die Polizei ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung gegen die drei Jugendlichen sowie wegen sexueller Belästigung gegen den 44-Jährigen.

