Bahn-Streik abgesagt: Diese S-Bahnen und Busse wären vom Ausstand betroffen gewesen

Der Bahn-Streik im Mai 2023 hätte auch den S-Bahn- und Bus-Verkehr in München betroffen - der Ausstand wurde aber am Samstag abgeagt.

13.05.2023 | Stand: 17:12 Uhr

Update Samstag, 13. Mai: Der 50-Stunden-Warnstreik bei der Bahn ist kurzfristig abgesagt worden. Die Deutsche Bahn und die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) stimmten vor dem Arbeitsgericht in Frankfurt am Main einem Vergleich zu, wie die Bahn am Samstag mitteilte. "Vor diesem Hintergrund haben wir den Streik bei der DB AG vorerst ausgesetzt", teilte die EVG mit.

Die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft EVG hat einen großen Bahn-Streik im Mai 2023 angekündigt. 50 Stunden lang wird sich vom 14. Mai ab 22 Uhr bis zum 16. Mai um 24 Uhr auf der Schiene fast nichts mehr bewegen.

Die Deutsche Bahn hat bereits angekündigt, den Fernverkehr im Zeitraum vom Sonntagabend bis zum Dienstagabend komplett einzustellen - aber es gibt Kulanzregeln und Möglichkeiten zur Erstattung. Der Bahn-Streik trifft auch Bayern flächendeckend - inklusive Regionalverkehr. Wie die Münchner Verkehrs- und Tarifverbund GmbH (MVV) mitteilt, hat das massive Auswirkungen auf den S-Bahn- und den Bus-Verkehr im Raum München.

Bahn-Streik bei der S-Bahn in München im Mai 2023

Beim Bahn-Streik wird in München die S-Bahn stillstehen. Wer sie von Sonntagabend bis Dienstagabend nutzen wollte, muss nun Alternativen suchen.

Wie es von der Deutschen Bahn heißt, sei kein Notprogramm möglich, da auch die Stellwerke bestreikt werden. Auch ein Ersatzverkehr mit Bussen sei keine Option, da das S-Bahn-Netz dafür einfach zu groß sei.

Warnstreik im Mai 2023: So ist der Bus-Verkehr in München betroffen

Auch auf die Regionalbusse im Raum München hat der Bahn-Streik große Auswirkungen.

Laut MVV sind die Linien betroffen, die vom Regionalverkehr Oberbayern (RVO) oder der DB Regio Bus Bayern betrieben werden. Hier komme es zu "erheblichen Einschränkungen bis hin zum vollständigen Entfall des Angebotes".

Im Detail sollen diese Bus-Linien betroffen sein:

Landkreis München

231 Ismaning– Unterföhring

233 Studentenstadt – Unterföhring, Gewerbegebiet – Studentenstadt

234 Unterföhring– Aschheim– Feldkirchen– Messestadt West

236 Fischerhäuser – Ismaning, Waldorfschule

240 Harthausen– Grasbrunn– Neukeferloh

242 Gronsdorf – Ottendichl – Haar

243 Haar, Lise-Meitner-Weg – Haar – Neukeferloh, Ostring

Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen

301 StadtBus Wolfratshausen

302 StadtBus Wolfratshausen

370 Geretsried Stein - Feuerwehrschule - Schulzentrum - Wolfratshausen

372 Geretsried - Beuerberg - Eurasburg - Wolfratshausen

373 Seeshaupt - Münsing - Wolfratshausen

374 Penzberg - Beuerberg - Königsdorf - Wolfratshausen

376 Bad Heilbrunn - Schönrain - Geretsried - Wolfratshausen

377 Bad Tölz - Ascholding - Egling - Wolfratshausen

378 Geretsried, Stein - Am Stern - Johannisplatz - Lilienstraße (-Gelting) - Wolfratshausen

379 Bad Tölz - Geretsried - Wolfratshausen

Landkreis Ebersberg

463 Markt Schwaben– Pliening– Kirchheim– Poing– Pliening– Markt Schwaben

Landkreis Erding

501 Erding– Wartenberg– Moosburg (-Gammelsdorf)

502 Erding– Berglern – Langenpreising– Wartenberg

507 Erding– Notzing– Ottenhofen– Markt Schwaben

511 Freising– Schwaig – Oberding/Notzing– Erding

531 Erding– Moosinning– Eichenried – Ismaning

Landkreis Freising

680 Thann– Haag (Amper) – Moosburg

681 Au i. d. Hallertau – Attenkirchen– Moosburg

682 Leitersdorf– Nandlstadt– Mauern – Moosburg

683 Mainburg– Rudelzhausen– Hörgertshausen– Moosburg

684 Tegernbach – Nandlstadt– Bergen – Moosburg

691 Neufahrn– Hallbergmoos– Freising

698 Ortsverkehr Hallbergmoos

Landkreis Fürstenfeldbruck

alle Buslinien

Landkreis Starnberg

904 Starnberg Nord – Wangen – Schäftlarn– Leutstetten – Starnberg Nord

951 Starnberg Nord – Andechs– Herrsching

958 Andechs– Machtlfing – Traubing– Tutzing

961 Starnberg Nord – Münsing– Ammerland

974 Icking– Mörlbach – Farchach – Berg – Aufkirchen – Höhenrain

975 Wolfratshausen– Starnberg

Bahn-Streik in München: Hotline und Infos für Betroffene

Die MVV weist darauf hin, dass die Deutsche Bahn diese kostenlose Hotline zu den Ausfällen bei S-Bahn, Regionalverkehr und Fernverkehr eingerichtet hat: 08000-996633. Online soll es an den Streiktagen auch auf www.s-bahn-muenchen.de/fahren/betriebslage aktuelle Informationen geben.