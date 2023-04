Tausende radeln für Volksbegehren - auch über Autobahn

In München haben sich am Sonntag tausende Radfahrer für eine Sternfahrt zum Königsplatz versammelt. Auslöser für die Aktion ist ein Volksbegehren.

Tausende Radler haben am Sonntag mit einer Sternfahrt zum Münchner Königsplatz das bayerische Radl-Volksbegehren unterstützt. Am frühen Nachmittag war ihre Zahl bereits auf etwa 17 000 angewachsen, wie die Polizei mitteilte. Bis zur Abschlusskundgebung könne sie noch weiter steigen. Angemeldet waren 8000 Teilnehmer. Erstmals führte eine der Routen der Sternfahrt auch über die Autobahn, konkret über ein kleines Stück der A96 in München. Die Startpunkte der Sternfahrt waren teils weit von München entfernt - in Augsburg, Rosenheim, Weilheim oder Freising.

Tausende Teilnehmer unterstützen Volksbegehren bei Sternfahrt

Mit der Sternfahrt will der Fahrradclub ADFC das Radl-Volksbegehren unterstützen, das im März vom Innenministerium dem bayerischen Verfassungsgerichtshof zur Entscheidung vorgelegt wurde. Nach Auffassung des Innenministeriums sind die gesetzlichen Voraussetzungen für die Zulassung des Volksbegehrens nicht gegeben, weil der Gesetzentwurf in das Budgetrecht des Parlaments eingreife, zudem fehle dem Landtag für straßenverkehrsrechtliche Regelungen die Gesetzgebungskompetenz. (Lesen Sie auch: Verkehrswende im Allgäu? Radler fordern eigene Parkhäuser)

Volksbegehren will Radgesetz erwirken

Das Radl-Volksbegehren wurde von mehr als 100 000 Bürgerinnen und Bürgern beantragt. Eingereicht worden war es Ende Januar unter dem formalen Namen "Radentscheid Bayern". Die Initiatoren wollen erreichen, dass ein bayerisches Radgesetz erlassen und weitere Vorschriften etwa des Straßen- und Wegegesetzes geändert werden. Ziel ist der Neu-, Um- und Ausbau sowie die Sanierung von Radwegen.

