Heranwachsende rasen durch München und beleidigen Polizisten

Vier Heranwachsende rasen in der Nacht zum Donnerstag im Auto durch München. Als die Polizei sie verfolgt, beginnen sie zu pöbeln. Das Ergebnis: zwei Anzeigen.

24.02.2023 | Stand: 14:06 Uhr

Ein 18 Jahre alter Autofahrer und sein Beifahrer haben sich mit der Polizei angelegt und müssen nun mit Konsequenzen rechnen. Der Fahrer sei mit seinem Fahrzeug in der Nacht zum Donnerstag mit zu hoher Geschwindigkeit in München unterwegs gewesen, teilte die Polizei am Freitag mit. Eine Streife folgte ihm, um die Geschwindigkeit mit einem Messgerät zu erfassen und fuhr vor ihm auf die Spur. Daraufhin habe der 18-Jährige auf 90 Stundenkilometer erhöht und den Sicherheitsabstand missachtet. Zudem gab er den Polizisten mehrmals die Lichthupe.

An einer roten Ampel sei der 18-Jährige neben das Polizeiauto gefahren und habe die Beamten zusammen mit seinen vier männlichen Mitfahrern im Alter von 17 bis 19 Jahren beschimpft. Den Fahrer erwartet nun eine Anzeige wegen zu hoher Geschwindigkeit und den Beifahrer eine wegen Beleidigung.

