Autofahrer stirbt nach Frontalkollision mit Laster

Ein Autofahrer ist nach einem Frontalzusammenstoß mit einem Lastwagen im Landkreis Donau-Ries gestorben.

15.02.2022 | Stand: 20:31 Uhr

Der Mann war am Dienstag zwischen Munningen und Wechingen unterwegs, als er aus zunächst ungeklärten Gründen nach links auf die Gegenfahrbahn geriet. Wie die Polizei mitteilte, stieß er dort mit einem entgegenkommenden Laster zusammen. Er starb noch in seinem Fahrzeug an seinen schweren Verletzungen.

Der Lastwagenfahrer versuchte noch auszuweichen und kam dabei mit seinem Sattelauflieger, auf den ein 7,5-Tonner geladen war, in den Straßengraben ab. Er wurde ebenso wie sein Beifahrer mittelschwer verletzt und in eine Klinik gebracht.

