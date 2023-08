Mutmaßlicher Dreifachmörder von Langweid besaß mindestens fünf Waffen

Gerhard B. hatte bei seiner Bluttat eine Pistole und einen Revolver bei sich. Und in seiner Wohnung standen Gewehre. Wie konnte er an all die Waffen kommen?

01.08.2023 | Stand: 14:25 Uhr

Der mutmaßliche Dreifachmörder von Langweid besaß ein kleines Waffenarsenal. Nach Informationen unserer Redaktion hatte der 64-jährige Gerhard B. mindestens fünf Waffen, darunter zwei sogenannte Kurzwaffen und drei Gewehre. Während seiner kaltblütigen Bluttat am Freitagabend hatte er nach unseren Recherchen die zwei Kurzwaffen dabei: eine Pistole vom Kaliber neun Millimeter und einen Revolver mit Großmunition (Magnum). Die Todesschüsse auf seine drei Opfer kamen aus der Neun-Millimeter-Pistole. B. trug die ganze Zeit über Ohrenschützer, wie sie unter Schützen gegen die lauten Knallgeräusche üblich sind.

