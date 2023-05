Mutter der vermissten Marija: "Wir sind schockiert, sie ist ein zuverlässiges Mädchen"

Eine 14-Jährige steigt in Dasing in ein Auto und verschwindet. Die Mutter ist schockiert. Jetzt ist das Mädchen wieder da.

Von Bill Titze

10.05.2023 | Stand: 08:24 Uhr

Ihren Geschwistern sagte sie, sie wolle nur Kaugummi kaufen gehen. Das war am Freitag. Doch die 14-Jährige aus Dasing im Landkreis Aichach-Friedberg kehrte nicht nach Hause zurück. Stattdessen stieg sie laut Angaben der Polizei am Dasinger Bahnhof in einen fremden Wagen. Möglicherweise gehörte dieser einer Person, die in dem sozialen Netzwerk Discord unter dem Pseudonym "Mr. Coldkiller" mit ihr gechattet hatte. Für ihre Mutter kam das Verschwinden ihrer Tochter vollkommen überraschend.

