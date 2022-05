Heute ist Muttertag: Haben die Blumenläden am Sonntag geöffnet?

Heute ist Muttertag 2022. Haben die Blumenläden heute geöffnet? Für Kurzentschlossene: Das sind die Öffnungszeiten der Blumenhändler an Muttertag.

08.05.2022 | Stand: 07:55 Uhr

Blumen kaufen am Muttertag 2022 in Bayern? Die Öffnungszeiten der Blumenläden im Allgäu heute am Muttertag interessieren viele Allgäuerinnen und Allgäuer: Denn Blumen sind ein wichtiges Geschenk - und sie sollen frisch sein, wenn man sie am Muttertag überreicht. Schon Tage vorher kaufen, hat wenig Sinn. Deshalb fragen sich nicht nur Last-Minute-Einkäufer:

Wann haben die Blumenläden an Muttertag in Bayern geöffnet?

Welche Regeln gelten bei den Blumenhändlern?

Darf jedes Geschäft öffnen, um Blumen zu verkaufen?

Wer am Muttertag heute Blumen verschenken möchte, kann tatsächlich kurzfristig einkaufen gehen. Das Bayerische Staatsministerium für Familie, Arbeit und Soziales hat dazu eine Allgemeinverfügung erlassen. Die Ausnahmebewilligung ermöglicht die Verlängerung der zulässigen Öffnungszeiten von Blumengeschäften an diesem Sonntag.

Sonderregelung: Öffnungszeiten für Blumengeschäfte an Muttertag 2022 in Bayern

Die Blumenläden in Bayern haben an Muttertag 2022 geöffnet .

Die Öffnungszeiten der Blumengeschäfte an Muttertag ist auf die Zeit von 8 Uhr bis 12 Uhr begrenzt.

Es dürfen nur Verkaufsstellen öffnen, deren Anteil von Blumen am Gesamtumsatz mehr als 50 Prozent beträgt.

Blumen sind an Muttertag eines der beliebtesten Geschenke überhaupt. In Bayern haben die Blumengeschäfte an Muttertag 2022 geöffnet - dank einer Sonderregelung. Bild: Ole Spata, dpa (Archiv)

Alternative: Blumen liefern lassen am Muttertag 2022

Wer Blumen zum Muttertag liefern lassen möchte, sollte auf eine rechtzeitige Bestellung achten. Dann steht auch diesem Service nichts im Weg: Gleich mehrere Unternehmen bieten einen Blumen-Versand an und liefern am Sonntag vor die Haustür. Die Bestellung läuft in der Regel online oder via Telefon.

Blumen kaufen an Muttertag: Topfpflanzen statt Schnittblumen

"Kaufen Sie Topfblumen statt Schnittblumen", rät die Deutsche Wildtier Stiftung. Denn Topfblumen landeten nicht schon nach wenigen Tagen vertrocknet in der Tonne - und sie bieten auf dem Balkon oder im Beet Nahrung für Insekten. Übrigens: 2019 waren Blumen mit weitem Abstand das meistgekaufte Muttertagsgeschenk. Fast 41 Prozent der Männer und 63 Prozent der Frauen schenkten ihrer Mutter Blumen.

Auf den weiteren Plätzen der beliebtesten Muttertagsgeschenke folgten:

Pralinen und Schokolade

Selbstgebasteltes

Parfüm.

