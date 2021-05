Nächtliche Gewalttat - Opfer am Boden an den Kopf getreten

Bei einem gewalttätigen Streit am Regensburger Busbahnhof sollen zwei junge Männer einen 25-Jährigen krankenhausreif geschlagen haben.

21.05.2021 | Stand: 17:31 Uhr

Die Beiden brachten ihr Opfer zu Boden und hielten es fest, während einer der Männer ihm mehrfach an den Kopf trat, wie die Polizei am Freitag mitteilte. (Lesen Sie auch: Gewalt gegen Polizisten in der Region nimmt zu: 241 Verletzte in einem Jahr)

Heftige Schlägerei in Regensburg: Haftbefehl wegen Körperverletzung

Mit Hilfe der sofort ausgewerteten öffentlichen Videoüberwachung konnte die Polizei die Täter identifizieren und festnehmen: zwei Männer im Alter von 28 und 30 Jahren. Gegen die Tatverdächtigen erging Haftbefehl wegen gefährlicher Körperverletzung. Sie kamen in Untersuchungshaft. Der 25-Jährige wurde in eine Klinik gebracht.

Die genaueren Umstände des Vorfalls am späten Montagabend sind noch unklar. Die drei Personen seien aus bisher unbekanntem Grund in Streit geraten. Die Polizei sucht daher noch nach Zeugen.