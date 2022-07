Nach Aufnahmebegrenzung: Ukrainer kritisieren Regierung von Schwaben

Die Stadt Augsburg begrenzt die Aufnahme von Ukraine-Geflüchteten - offenbar auch, weil die Regierung von Schwaben Kapazitäten in Unterkünften reduziert.

02.07.2022 | Stand: 13:39 Uhr

Die Nachricht, mit der die Stadt Augsburg am Freitag an die Öffentlichkeit ging, kam etwas verklausuliert daher. Man wende ab sofort "das 'FREE'-Verfahren zur Verteilung Geflüchteter aus der Ukraine an", hieß es in einer Mitteilung. Konkret bedeutet das: Die Stadt begrenzt die Aufnahme von Geflüchteten, und zwar deutlich. Neuankommende werden demnach künftig auf andere Bundesländer verteilt - es sei denn, Verwandte ersten Grades leben bereits in Augsburg oder die Betroffenen haben "gesundheitliche Einschränkungen". Die Umstände, die zu dieser Entscheidung beigetragen haben, sorgen für Kritik - sie richtet sich aber weniger gegen die Stadt, sondern vielmehr gegen die Regierung von Schwaben.

