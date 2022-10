Nach Bombendrohung gegen Nürnberger Justizgebäude: Polizei findet keine verdächtigen Gegenstände

Nachdem das Justizgebäude in Nürnberg nach einer Bombendrohung von der Polizei geräumt wurde., gibt es nun Entwarnung. Die Polizei konnte keine Bombe finden.

26.10.2022 | Stand: 16:15 Uhr

Update 16.15 Uhr: Nach der Räumung des gesamten Justizgebäudes in Nürnberg wegen einer Bombendrohung hat die Polizei keine verdächtigen Gegenstände gefunden. Von der Räumung waren einer Mitteilung der Polizei zufolge mehrere Hundert Personen betroffen. Die Polizei hatte auch eine mehrspurige Ausfallstraße, die vor dem Justizpalast verläuft, vorsichtshalber komplett gesperrt. Auch eine der Nürnberger U-Bahnlinien war betroffen.

Die Polizei hatte unter anderem mit Sprengstoffhunden nach einem Sprengkörper gesucht. Nach mehreren Stunden war jedoch klar, dass keine gefährlichen oder verdächtigen Gegenstände zu finden waren, wie die Polizei weiter mitteilte.

Ursprüngliche Meldung: Die Polizei hat das gesamte Justizgebäude in Nürnberg nach einer Bombendrohung geräumt. Der Bereich sei weiträumig abgesperrt, sagte ein Polizeisprecher am Dienstag. Weitere Details zu der Drohnung nannte er zunächst nicht. Zahlreiche Polizeikräfte und Hunde sollen nun das weitläufige Areal absuchen. Wegen der Größe des Gebäudes rechnet die Polizei damit, dass das mehrere Stunden in Anspruch nehmen wird.

