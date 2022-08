Nach "Brass Wiesn Festival" in Eching vermisster Tobias ist tot

Seit Freitag wurde ein junger Mann aus dem Raum Erding vermisst. Er war mit Freunden auf der "Brass Wiesn" gewesen. Jetzt wurde seine Leiche gefunden.

09.08.2022 | Stand: 22:54 Uhr

Der seit Freitag vermisste Tobias aus dem Landkreis Erding ist tot. Das berichtet die Polizei. Am Dienstagabend sei im Echinger See eine tote männliche Person aufgefunden worden. "Mit hoher Wahrscheinlichkeit handelt es sich um den seit Freitag vermissten Tobias", so die Polizei in einer Mitteilung.

Gegen 18:45 Uhr am Dienstag waren die Rettungskräfte über einen auf dem See treibenden, leblosen jungen Mann informiert worden. Noch vor dem Eintreffen des Rettungsdienstes konnte der Körper von Badegästen an Land gebracht werden. Der alarmierte Notarzt konnte aber nur noch den Tod des Mannes feststellen.

"Sowohl das Aussehen als auch Bekleidung und persönliche Gegenstände des Toten stimmen mit der Beschreibung des seit Freitag vermissten Tobias überein", hieß es weiter.

Der 25-Jährige aus dem Landkreis Erding war am Freitag noch mit zwei Freunden auf dem Blasmusik-Festival "Brass Wiesn" am Echinger See im Landkreis Freising gewesen, Aufgrund eines starken Gewitters musste das Festival abgebrochen werden, alle wurden nach Hause geschickt. Tobias tauchte danach nicht mehr auf.

Vermisster Tobias: Polizei suchte mit Helikopter und Spürhunden

Die Polizei startete wenig später die Suche nach Tobias. Mit einem Hubschrauber und Einsatzkräften der Suchhundestaffel wurde das Gebiet rund um Eching abgesucht, ohne Ergebnis.

Lesen Sie auch

Polizei Nach "Brass Wiesn Festival" in Eching: Vermisster tot aufgefunden

Am Montag ging die Suche mit der Polizei und mit bis zu 200 Freiwilligen weiter, organisiert von der Freundin des Vermissten. Sie machte auch in den Sozialen Netzwerken mobil und rief zur Suche nach Tobias auf. Auch per Öffentlichkeitsfahndung wurde nach dem Vermissten gesucht.

Wie der junge Mann zu Tode kam, ist aktuell noch nicht klar. Die Kriminalpolizei Erding hat noch vor Ort die Ermittlungen zur Klärung der Todesursache übernommen, teilte das Polizeipräsidium Oberbayern Nord am Dienstagabend mit.