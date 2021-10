Nach Corona-Ausbruch bricht Kreuzfahrtschiff seine Donau-Reise ab

Ein Kreuzfahrtschiff aus Deutschland musste seine Reise auf der Donau abbrechen. Bei einem Stopp in Wien waren 80 Passagiere positiv auf Corona getestet worden.

28.10.2021 | Stand: 13:37 Uhr

Für rund 170 Passagiere eines Fluss-Kreuzfahrtschiffs aus Deutschland ist die Reise auf der Donau wegen eines Corona-Ausbruchs an Bord abrupt zu Ende gegangen. Bei einem Stopp in Wien waren 80 Gäste nach Angaben des medizinischen Krisenstabs der Stadt positiv auf das Virus getestet worden.

Auf dem Weg von Passau nach Wien war niemand von Bord gegangen

Das an einer Schleuse liegende Schiff wurde unter Quarantäne gestellt. Am Donnerstag waren alle Passagiere - getrennt in Erkrankte und Gesunde - laut Krisenstab in vier Bussen wieder auf dem Weg nach Leipzig. Auf dem Weg von Passau nach Wien hatte niemand das Schiff verlassen. Auch in der österreichischen Hauptstadt war niemand von Bord gegangen. Keiner der Betroffenen musste laut ORF ins Krankenhaus.

