Nach dem schweren Hagel: "Viele tote Tiere liegen noch immer auf den Feldern“

Das Unwetter am vergangenen Wochenende brachte für unzählige Wildtiere in der Region den Tod. Tierschützer sprechen von dramatischen Verlusten.

03.09.2023 | Stand: 08:06 Uhr

Die Welt geht unter. Diesen Eindruck hat eine Frau in Kissing im Landkreis Aichach-Friedberg, als sie am vergangenen Samstag in den Himmel schaut und diese riesigen Hagelmassen fallen sieht, als sie zusehen muss, wie vor ihrem Fenster im Garten Vögel verletzt werden, einige sogar sterben. Diese furchtbaren Bilder, erzählt sie, habe sie noch immer im Kopf.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.