Nach Feuer in Wohnhaus: Münchner Polizei fahndet nach 71-Jährigem

Die Polizei in München fahndet nach einem mutmaßlichen Brandstifter. Der Verdächtige ist 71 Jahre alt.

30.10.2021 | Stand: 08:50 Uhr

Der Feuer war am Donnerstagmorgen gegen 4 Uhr im Münchner Stadtteil Laim ausgebrochen. Mehrere Zeugen alarmierten die Rettungsleitstelle, dass aus dem Mehrfamilienhaus starker Rauch dringe. Sofort rückten mehrere Einsatzkräfte der Feuerwehr sowie der Polizei aus. Vor Ort wurden zwei Brandherde im Bereich der Tiefgarage sowie in einem Appartement lokalisiert und im weiteren Verlauf durch die Feuerwehr gelöscht.

Mehr als 100 Kräfte waren im Einsatz, um den Brand zu löschen. In der Garage hatte das Feuer auf einen weiteren Wagen übergegriffen und auch ein drittes Fahrzeug in Mitleidenschaft gezogen. Verletzt wurde niemand.

Tatverdächtiger ist auf der Flucht

Nach den aktuellen kriminalpolizeilichen Ermittlungen ist nun ein 71-Jähriger mit Wohnsitz in München verdächtig, kurz zuvor den Brand in einer Wohnung und anschließend an einem in der Tiefgarage abgestellten Pkw gelegt zu haben, so die Polizei.

Der Tatverdächtige ist seitdem flüchtig. Bisherige Fahndungsmaßnahmen nach dem Verdächtigen erbrachten nicht den gewünschten Erfolg. Die Staatsanwaltschaft München I ordnete daher am Freitag eine Öffentlichkeitsfahndung nach dem 71-Jährigen Hermann Huber an.

Nach Feuer in Wohnhaus in München-Laim: Polizei fahndet nach 71-Jährigem

Das Kommissariat 13 führt die weiteren Ermittlungen und bittet um Mithilfe.

Wer hat Hermann Huber gesehen? Er hat kurze, graue Haare und grüne Augen.

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Hauzenberger Straße und Elsenheimerstraße (Laim) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Lesen Sie auch

München-Bogenhausen Suche nach Verdächtigem im Fall getöteter 14-Jähriger geht weiter

Personen, die sachdienliche Hinweise (insbesondere zu dem Aufenthalt des Tatverdächtigen) geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 13, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.