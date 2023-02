CSU-Chef Markus Söder bremst seinen Vize Manfred Weber aus.

Am 8. Oktober wird in Bayern gewählt. Da passen Treffen von CSU-Vize Weber mit Italiens Rechten nicht ins Bild. Parteichef Söder zieht klare Linien.

Eine solche Kommunikation ist selbst für die CSU sehr ungewöhnlich: Als Parteichef Markus Söder am Freitag jegliche Zusammenarbeit von der Europäischen Volkspartei und der ultrarechten Partei Fratelli d'Italia (Brüder Italiens) ausschließt, macht er das nicht nur im Namen seiner CSU. Söder spricht auch für die gesamte christdemokratische Parteienfamilie EVP und ihren Präsidenten Manfred Weber.

"Wir sind uns auch einig darüber, dass eine Mitgliedschaft von anderen Parteien wie in Italien in der EVP ausgeschlossen sind. Das ist nicht vereinbar, das kann nicht sein, oder auch eine formelle Koalition kann auf keinen Fall gewollt sein", sagte Söder und berief sich auf die gleichlautende Meinung von Weber. An der Sitzung hatte auch Weber in seiner Rolle als CSU-Parteivize teilgenommen.

Was hat Söder mit Weber besprochen?

Söder betonte, er habe sich am Freitagvormittag "lange" mit Weber zu dem Thema ausgetauscht. "Dass Staaten miteinander reden müssen oder dass man im Gespräch ist, ist etwas anderes. Aber formelle Bindungen sind aus meiner Sicht und aus unserer gemeinsamen Sicht nicht sinnvoll", sagte er. Deswegen gebe es zwischen ihm und Weber "keinen Streit, sondern eine gute Klärung".

Weber hatte sich in den vergangenen Monaten zwei Mal mit der italienischen Ministerpräsidentin Giorgia Meloni getroffen und dadurch nicht nur innerhalb der EVP für Irritationen gesorgt. Weber ist sowohl Präsident der EVP, als auch Chef der größten Fraktion im Europaparlament. Bereits im vergangenen Jahr hatte Weber im italienischen Wahlkampf für Ex-Premier Silvio Berlusconi und dessen Partei "Forza Italia" Stellung bezogen. Auch dies hatte ihm nicht nur im CSU-Vorstand jede Menge Kritik eingebracht.

Fratelli d'Italia: Was hat Weber getan?

Der 50-jährige Niederbayer steht zwar nicht in Verdacht, zum rechten Rand zu gehören, dennoch positionierte er seine EVP kürzlich in eine Nähe zu Melonis ultrarechter Partei Fratelli d'Italia und geriet in der Folge nicht nur in der EVP zunehmend unter Druck. Mitglieder seiner eigenen Fraktion im EU-Parlament und andere führende Europapolitiker sind entsetzt darüber und forderten eine Abgrenzung. Weber vermied es bisher jedoch, sich entsprechend zu positionieren.

Auch für Söder und die CSU sind die Flirtversuche, wie sie auch in der CSU gerne genannt werden, zum Beginn des Landtagswahljahres aus mehreren Gründen problematisch. Zunächst unterlief Weber dadurch die von Söder parteiintern ausgerufene Regel, alles zu unterlassen, was der CSU Schaden könnte. Auch innerhalb der CSU hatte es viel Unmut über Webers jüngste Aussagen zu Annäherungen an die italienischen Postfaschisten gegeben.

Was ist Söders größte Sorge?

Zugleich lieferte Weber der Opposition in Bayern eine Angriffsfläche, die im schlimmsten Fall gar Söders eigene Glaubwürdigkeit infrage stellen könnte. Immerhin hat Söder wiederholt für die CSU eine Brandmauer zu Rechtsradikalen und Neofaschisten hochgezogen. Um das Thema vollends abzuräumen dürfte es trotz Söders klarer Worte aber am Ende doch auch eine Aussage von Weber selbst brauchen. Der wollte sich aber am Freitag nicht öffentlich äußern.

