Nach Hamas-Angriffen in Israel: Jüdisches Museum Augsburg schließt

Aufgrund der Sicherheitslage bleibt das Jüdische Museum in Augsburg zunächst bis Donnerstag für Besucher geschlossen. Die Leiterin zeigt sich "schockiert".

09.10.2023 | Stand: 08:36 Uhr

"Museum temporär geschlossen" steht in dick gedruckter Schrift auf der Homepage des Jüdischen Museums Augsburg Schwaben . Am Sonntag fiel die Entscheidung, die Einrichtung in der Halderstraße vorerst bis Donnerstag, 12. Oktober, zu schließen. Grund sind die jüngsten Hamas-Anschläge in Israel , das inzwischen den Kriegszustand ausgerufen hat.

"Wir sind schockiert über die jüngsten Ereignisse in Israel . Das Ausmaß des Terrors überschreitet alles, was Israel in den letzten Jahrzehnten erlebt habt. Unsere Gedanken sind bei allen Betroffenen und bei den Menschen in Israel , die uns nahestehen", sagt Augsburgs Museumsdirektorin Carmen Reichert . Die terroristische Anschlagsserie, bei der mehrere Hundert Menschen ums Leben kamen, Tausende verletzt wurden und eine unbekannte Zahl von Menschen als Geiseln genommen wurden, hat auch Auswirkungen auf das Museum in Deutschland . "Die Erfahrung zeigt, dass Terroristen nicht zwischen Vertretungen Israels und jüdischen Gemeinden oder Jüdinnen und Juden unterscheiden – daher gilt die erhöhte Bedrohungslage infolge der Ereignisse im Nahen Osten auch für ein regionales jüdisches Museum wie unseres", so Reichert .

Nach Absprache mit den lokalen Sicherheitsbehörden schließt das Jüdische Museum Augsburg Schwaben bis einschließlich Donnerstag für den Besucherverkehr. Danach soll die Lage neu bewertet werden. Für Augsburger Synagoge, die im gleichen Komplex wie das Jüdische Museum liegt, gibt es nach Auskunft der Polizei ohnehin besondere Sicherheitsvorkehrungen. Für Augsburg seien diese zuletzt aber nicht verschärft worden. (AZ, nip)